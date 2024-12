Luis Milla, en Deportes COPE: "Lo del Atlético fue una cosa que no se dio, pero no importa estoy feliz en Getafe"

Luis Milla, centrocampista del Getafe, ha pasado este jueves por los micrófonos de Deportes COPE. El madrileño, pieza clave en el equipo azulón, habla del inicio de campaña, los problemas de efectivos, el papel de Bordalás y el interés que tuvo por el Atlético de Madrid por él.

¿Quién va a ser tu acompañante en el Metropolitano por la sanción de Arambarri?

COPE Luis Milla, protagonista este jueves en Deportes COPE

No lo sé, pero estaré bien acompañado. Para nosotros Mauro es un jugador muy importante. Ha vuelto de la lesión como el jugador increíble que es. Va a ser una baja dura, pero entre todos vamos a poderla suplir. El que esté a mi lado, si juego, podamos hacer un gran partido.

Del hijo de Luis Milla al padre de Luis Milla

Ahora, es el padre de Luis Milla. Suena raro. Nunca me ha corregido. Siempre hemos hablado de fútbol naturalmente y he tenido la gran suerte de tener un padre que me ha ayudado y nunca me ha restado.

¿Es tu mejor momento?

Probablemente sí. He tenido épocas en las que me he sentido muy bien, pero la edad, la madurez y las experiencias te ayudan a rendir de esta forma ahora y estoy muy feliz no solo por lo futbolístico si no también por lo personal.

Victoria ante el Espanyol

La necesitábamos. En casa hemos merecido más puntos de los que tenemos, pero esto no va de merecimientos. Necesitábamos ganar, un buen resultado. Quizá hemos hecho mejores partidos en otros momentos, pero es un soplo de aire fresco.

EFE Álvaro Rodríguez celebra el gol ante el Espanyol

Coba

Lo mismo que con todo chico joven. Hay que tener tranquilidad y ayudarle. Escucha, que eso es lo más importante, y debe dejarse aconsejar por la gente con más experiencia y por el cuerpo técnico. Eso es lo principal para un chico que sube. Tiene mucha personalidad aparte de las condiciones y toma muy buenas decisiones. Nos puede ayudar y ojalá siga en esta línea porque puede ser importante.

El Atlético de Madrid

No se nos escapa a nadie la gran plantilla que tiene el Atlético. Viene de un resultado en contra ante el Sevilla, que estaba haciendo un gran partido, saca cuatro o cinco jugadores y cambia todo. El nivel es muy completo y va a estar peleando por todo. Por resultados y juegos es uno de los equipos más en forma. Tuvo un inicio más dubitativo, pero ha cogido vuelo y va a ser un partido muy complicado. Yo lo veo como una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa.

¿A quién quitarías del Atlético?

Yo los dejaría a todos porque hay que jugar contra todos, pero Griezmann viene en una dinámica espectacular y por confianza que se quede en el banquillo Marcos Llorente, que corre mucho.

EFE Griezmann y Julián Álvarez celebran un gol del Atlético contra el Slovan.

El interés del Atlético de Madrid

Son situaciones del fútbol y momentos. Hubo una situación posible, no se dio, pero no me quedé mal porque estoy muy feliz aquí. No sé si volverá a la carga en enero el Cholo. Aquí en Getafe estoy muy contento y he encontrado mi sitio. Es bonito que un equipo como el Atlético llegue a pensar en ti.

Empates con el Atlético de Madrid

El otro día pensaba que el año pasado llegamos en un momento en que el Atlético llevaba 20 partidos sin perder puntos en el Metropolitano y la anterior vez que los perdieron fue también con nosotros. Se nos ha dado bastante bien los últimos años y el pasado incluso merecimos la victoria y por qué no somos capaces de volver a plantarles cara.