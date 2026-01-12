Juanma Castaño compara la derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa con otro partido en el que la figura de Xabi Alonso siguió en duda: "Acabó perdiendo"

Juanma Castaño tiene claro el regusto que ha dejado este domingo la derrota del Real Madrid frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España. De hecho, es firme cuando recuerda el partido que jugó el equipo de Xabi Alonso y que dejó unas sensaciones muy similares.

La reflexión de Castaño en El Tertulión de Tiempo de Juego vino a raíz de la participación de Siro López, que afirmó contundente que el equipo madridista, "en ningún caso sale reforzado", coincidiendo, a su vez, con la opinión de Manolo Lama: "El único que sale mínimamente reforzado" para él es Xabi Alonso, quien cree que, al menos, "quizás por un par de partidos, o por lo menos, hasta que llegue el partido de Liga del próximo fin de semana, Xabi Alonso no va a con la espada de Damocles".

La opinión de Siro se produce por el sentir generalizado de que "todo el mundo decíamos que si el Real Madrid perdía por goleada contra el Barça, o que según cómo perdiera, podría estar otra vez en duda su continuidad".

Con ese escenario, a Juanma Castaño le recordó la derrota del domingo a la que el Real Madrid encajó en la sexta jornada de la Liga de Campeones frente al Manchester City, en la que el equipo de Xabi Alonso cayó por 1-2 en el Santiago Bernabéu pero las sensaciones no fueron malas, lo que no restó importancia a la crisis que ya se cernía sobre el entrenador tolosarra.