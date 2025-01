Jaime explica en Tiempo de Juego cómo ha vivido el accidente del telesilla de Astún: "Mi silla ha caído de una altura de unos siete metros"

Este sábado se ha producido un desgraciado incidente en la estación de esquí de Astún en el Pirineo Aragonés. Un telesilla se ha descolgado dejando un gran saldo de heridos, alguno de ellos de gravedad. Tiempo de Juego ha podido entrevistar a uno de los usuarios que se encontraban en ese momento en el lugar y que ha explicado su experiencia y lo que ha podido ver.

Jaime iba junto a su mujer en una de las sillas que se han precipitado, aunque por suerte ha resultado ileso. El suceso ha tenido lugar entre las 12 y las 12:30 de este 18 de enero en el telesilla Canal Roya cuyas cabinas tienen capacidad para cuatro personas.

Jaime ha contado que iba montado solo con su mujer “porque no hay tanta gente en la estación”. “Seguimos con el susto en el cuerpo porque hemos tenido la suerte de que habíamos cogido la silla un poco antes, estábamos en el segundo tramo y todavía estábamos subiendo. Calculo que nos hemos caído de unos 6-7 metros de alto, pero ha debido saltar algún sistema de seguridad y la sensación ha sido como en un parque de atracciones. Caída libre, todo muy rápido, de repente, y chocar contra el suelo con una fuerza que por suerte no nos hemos lesionado solo el gran susto”, ha relatado este usuario.

“He visto que los telesillas de la zona en la que nos encontrábamos estaban en situación parecida al nuestro. La gente ha salido como ha podido porque la silla se ha quedado a una distancia cercana al suelo. En la parte de arriba ha debido haber más follón y heridos porque había mucha gente allí. Se trata de la zona más cercana a la llegada y es donde parece que ha sido el accidente”, ha finalizado.

El cable o la catenaria no ha llegado a romperse, si no que se ha descolgado, y no ha llegado a tocar el suelo. “Se ha destensado totalmente y eso ha provocado un efecto en las sillas”, explicaba Jaime sobre lo ocurrido en la zona en la que él se encontraba. “Ha habido un efecto rebote en las sillas, nos hemos quedado medio enganchados y he podido salir entre la silla y la barra de seguridad porque estaba a una distancia de un metro del suelo”, ha repetido.

“Me han contado que la suelta del cable ha sido en sentido bajada, pero ha afectado a los que subíamos. Bajando no había nadie porque es una silla que solo usa la gente para subir, pero la otra parte también estaba descolgada. Nos hemos soltado los esquís y hemos intentado ayudar y ver cómo estaba la gente y luego hemos bajado hasta la zona inicial del telesilla que estaba relativamente cerca”, ha añadido. “Mucho ánimo para los heridos porque están llegando varias ambulancia y helicópteros y se ha montado un dispositivo muy rápido de ayuda a los afectados”, ha finalizado.