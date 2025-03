Isaac Fouto responde a la amenaza del Real Madrid de no jugar partidos de Liga: "En un estado de supremacía"

Las declaraciones de Carlo Ancelotti tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal han desatado una gran polémica. El técnico italiano criticó el calendario de LaLiga, denunciando que su equipo tuvo que jugar con menos de 72 horas de descanso entre partidos, algo que, según él, prioriza "la televisión y el dinero" por encima de la salud de los futbolistas. Este debate tuvo eco en El Tertulión de Tiempo de Juego, donde Isaac Fouto fue especialmente contundente en su respuesta a la postura del club blanco.

"El Real Madrid vive en un estado de supremacía"

En plena discusión en El Tertulión, Isaac Fouto no dudó en señalar lo que considera una actitud dominante del Real Madrid en este tipo de debates. "Yo lo que sí me gustaría decir es que el Real Madrid en las últimas jornadas vive en un estado de supremacía permanente con declaraciones como las de Ancelotti", afirmó el periodista.

Fouto reconoció que cualquier equipo puede quejarse del arbitraje o de los horarios, pero criticó que el Real Madrid haya elevado el tono hasta el punto de amenazar con no jugar partidos si no se respetan las 72 horas de descanso recomendadas por la FIFA. "Tú puedes quejarte de un arbitraje, tú puedes quejarte de un horario, de que descansas menos, eso es absolutamente lícito porque vivimos en un país libre. Ahora, que el Real Madrid amenace, no lo ha hecho absolutamente ningún equipo".

EFE Los jugadores del Real Madrid al término del encuentro ante el Villarreal

El periodista comparó la queja madridista con las de otros clubes que también han protestado por decisiones arbitrales o por el calendario, pero sin llegar al nivel del conjunto blanco. "Quejas arbitrales, todos los equipos se quejan. El Espanyol hizo un comunicado, hoy el Tenerife, el otro día el Atlético de Madrid. ¿Alguien ha visto en esos comunicados que se hable de que se adultera la competición, que haya sesgo arbitral, que la competición está corrompida?".

Un debate encendido con Siro López

El intercambio de opiniones subió de tono cuando Siro López intervino para recordar que un juez ya había afirmado que la competición estaba adulterada, en referencia al caso Negreira. "Que lo ha dicho un juez, que la competición estaba adulterada. Si lo ha hecho un juez, no lo ha hecho el Real Madrid", insistió el periodista.

Fouto, sin embargo, rebatió ese argumento y matizó la información. "No es que lo haya dicho un juez. El juez del caso Negreira, Siro, para ti y para todos los que te siguen, quiero decirte que no ha imputado a ningún árbitro, sí a directivos del FC Barcelona y a Negreira. Y el Real Madrid, en la carta, nos ha implicado a todos".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid reciben órdenes durante el partido ante el Villarreal

Mientras tanto, el club blanco mantiene su postura y, según fuentes cercanas, ha asegurado que no volverá a jugar un partido de LaLiga que no cumpla con el tiempo mínimo de descanso recomendado por la FIFA. El debate está servido y, con una temporada en la que los partidos se acumulan, esta controversia parece lejos de terminar.