Henry Rodríguez lleva 15 operaciones con un objetivo: ser un Red Skull de carne y hueso

"Vivo en Ourense desde hace un año. Aproximadamente he hecho quince cirugías: me tatué de rojo la cara, me amputé el pico de la nariz, fue la modificación más extrema, me hice la lengua bífida... Gracias a ello he conseguido Récord Guinness, he visitado más de 45 países en todo el mundo".

"Tengo pendiente alguna operación más que no he desvelado aún. La gente aquí gracias a la publicidad de los medios ya me conocen. No tengo ninguna queja con la gente de Galicia. En mi pasaporte tengo la foto de mi aspecto".

"¿Pareja? Hay una persona por ahí... Ella hace su vida normal."