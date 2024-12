Gonzalo Miró reacciona al gesto de Vinicius a la grada de Vallecas y pide que debió ser expulsado: "No me lo creo"

La polémica en el empate 3-3 entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano se centró una vez más en Vinicius Jr. El delantero brasileño, que ya ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones esta temporada, se vio involucrado en un nuevo incidente en el minuto 74. Después de una protesta vehemente por una posible tarjeta amarilla a Lejeune, Vinicius recibió la amonestación por dirigirse al árbitro de manera airada. Pocos segundos después, el brasileño pidió un penalti tras caer en el área, pero el árbitro no consideró que hubiera motivo para sancionar la jugada, desatando más controversia.

Esta actitud fue suficiente para que Munuera le mostrara la tarjeta amarilla, una amonestación que dejó a Vinicius fuera del próximo partido del Real Madrid ante el Sevilla, el próximo domingo a las 16:15 en el Santiago Bernabéu.

A los pocos minutos, Vinicius volvió a ser protagonista, esta vez pidiendo un penalti tras caer dentro del área en una jugada que involucró al defensor Mumin. El jugador del Rayo, en su intento de despejar el balón, terminó impactando en la pierna de Vinicius, lo que provocó la caída del delantero. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR consideraron que hubiera motivo suficiente para sancionar la jugada, lo que generó aún más indignación en el jugador madridista y, por supuesto, en sus seguidores.

EFE Bellingham y Vinicius, cabizbajos tras el empate del Real Madrid contra el Rayo Vallecano.

La afición del Rayo recibió a Vinicius con una sonora pitada y en varias ocasiones le cantaron "Balón de playa, Vinicius balón de playa". Pero, en las redes sociales corren imágenes de lo que pasó con Vinicius cuando se retiraba al vestuario. Los aficionados locales seguían con su bronca hacia el brasileño y éste no dudó en hacerles el gesto de que van a bajar a Segunda.

Gonzalo Miró reacciona

La controversia llegó con fuerza al programa El Tertulión de Tiempo de Juego, donde Gonzalo Miró no eludió lo sucedido y se mostró muy crítico con la actitud de Vinicius, especialmente tras el gesto hacia la grada. "¿Vinicius haciendo gestos a la grada? No me lo creo", comentó Miró, irónicamente, haciendo hincapié en que este tipo de acciones no deberían ser toleradas en el fútbol profesional. Según el tertuliano, el jugador del Real Madrid no solo debía haber sido amonestado por sus protestas, sino que debería haber sido expulsado por su actitud provocadora.

Miró no dudó en señalar que el comportamiento del delantero brasileño, sobre todo en relación con la forma en que se dirigió a la afición del Rayo, no debería quedar impune. El debate sobre la actitud de Vinicius y la actuación arbitral sigue siendo uno de los más comentados en El Tertulión de Tiempo de Juego.

Muchos aficionados del Real Madrid y comentaristas se han mostrado indignados con la falta de sanción para el defensor Mumin y con lo que consideran un trato desigual hacia Vinicius en comparación con otros jugadores. Por otro lado, los defensores de la postura arbitral creen que la jugada no era suficientemente clara como para haber sancionado el penalti.

EFE Martínez Munuera amonesta a Vinicius en el Rayo - Real Madrid.

Lo que está claro es que la situación en Vallecas ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la actitud de Vinicius y la polémica constante que genera su figura, tanto en el campo como fuera de él. Con la suspensión de Vinicius para el próximo partido, la polémica sigue abierta, y el Real Madrid tendrá que afrontar su compromiso ante el Sevilla con una de sus estrellas ausentes.