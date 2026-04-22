Gonzalo Miró: "Yo solo espero que en el próximo partido en el Metropolitano, la forma de arrastrarse el Atlético no sea la misma que hoy en Elche"

La reciente derrota por 3-2 frente al Elche ha profundizado la crisis de resultados del Atlético de Madrid en LaLiga, donde ya suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, a lo que hay que añadir la derrota en la final de Copa. Esta mala racha ha provocado un duro análisis en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE por parte de Gonzalo Miró, quien ha calificado el momento del equipo como "bochornoso".

Una actitud 'bochornosa' en LaLiga

El colaborador del programa expresó su frustración al afirmar que "es muy bochornoso tener que ver al Atlético de Madrid durante tantos partidos, intentar jugar al fútbol, sabiendo que no se juega absolutamente nada". La crítica apunta a un equipo que parece dejarse llevar en la competición doméstica desde hace meses, una actitud que considera impropia de un equipo de primer nivel en Europa.

El análisis de Miró pone el foco en una alarmante falta de autocrítica dentro de la entidad rojiblanca. "Yo no concibo un equipo grande donde eso pase. Y aquí parece que pasa", lamentó el comentarista, sugiriendo que no existen consecuencias ante el pobre rendimiento liguero. La sensación, según sus palabras, es que "todo da igual" mientras el objetivo esté puesto en la competición europea.

La Champions como única justificación

La estrategia de "poner todos los huevos en la cesta de la Champions" se percibe como una apuesta de alto riesgo. El tertuliano explicó que este tipo de narrativas "solo se justifican si ganas". En el momento en que el Atlético de Madrid no logre el título europeo, la situación actual se volverá "absolutamente injustificable, o sea, no lo puedes coger por ningún sitio".

Finalmente, la reflexión de Gonzalo Miró concluye con una petición de responsabilidad dirigida al propio club. El comentarista manifestó su deseo de que alguien desde el equipo, ya sean jugadores o el entrenador, admita públicamente que el rendimiento actual es inaceptable. "A mí me gustaría que alguien en el club dijera, oye, esto del Atlético de Madrid, [...] en liga, el Atlético de Madrid no se lo puede permitir", sentenció, independientemente de lo que ocurra en la Copa del Rey o en la Champions League.