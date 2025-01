Gavi no fue el único jugador del Barcelona que hizo el gesto de 'A Segunda' en Getafe

El duelo del pasado sábado entre el Getafe y el Barcelona ha pasado más allá de lo estrictamente deportivo y nos ha dejado alguna noticia extradeportiva.

Por un lado, el jugador del Barcelona, Alejandro Balde, denunció en Movistar+ insultos racistas por parte de un sector de la afición del Getafe. "Quiero decir que hoy, de parte de la afición, he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que no debería seguir pasando. pero hay que dejarlo atrás y pensar en el siguiente partido, que tenemos un bueno el martes de Champions", dijo en Movistar+.

Alejandro Balde agregó que sucedió "en la primera parte". "Al acabar la primera parte se lo dije al árbitro y activó el protocolo, y en la segunda parte... No sé cómo funciona eso", agregó.

EFE Alejandro Balde, durante el Getafe-Barcelona

Tal y como ha informado nuestro compañero Isaac Fouto, LaLiga no encuentra nada de momento sobre este asunto, no quiere decir que en el futuro puedan encontrar al o a los responsables de esos gritos.

Por su parte, la postura del Getafe es de total condena en este asunto, como ha señalado nuestra compañera Gemma Santos, y se remiten a los antecedentes del caso Acuña el año pasado, cuando el Getafe expulsó al socio, al autor de los gritos racistas. Asique están trabajando para encontras al o a los responsables de este nuevo episodio y tomarán las medidas pertinentes.

GESTOS A SEGUNDA

Otra de las noticias estuvo en los gestos de 'A Segunda' de alguno de los jugadores del Barcelona a los de Getafe, tal y como desveló Juan Iglesias el pasado sábado en el tramo final de Tiempo de Juego con José Luis Corrochano.

"Nosotros intentamos respetar a todo el mundo y hacer nuestro partido. Pero creo que hay cosas que no hay que decir, como por ejemplo lo de Gavi que nos ha dicho que a Segunda nos vayamos tapándose la boca", señalaba Juan Iglesias.

A raíz esto, se ha pasado este lunes en el programa de Deportes COPE en La Tarde la portavoz de las Peñas del Getafe, Isabel Herrera, que explicó que Gavi no fue el único en realizar ese gesto: "Nos bajamos a la zona del Fondo Azulón, que está justo detrás de la portería, y estaban calentando los suplentes, los jugadores que no habían jugado el partido, del Barcelona corriendo hacia el centro del campo, hacia la portería. Entonces una de las veces, se acercó, de la segunda vez que se acercó corriendo, pues nos hizo el simbolito de los dos deditos de 'A Segunda'. Y pues ya se calentaron un poquito los ánimos, ya empezamos un poquito a calentarnos, al final tuvieron que venir dos Policías Nacionales que se quedaron dentro del terreno del juego, que no pasó a mayores, ellos vinieron, nosotros no fuimos, pero me parecía un gesto muy despectivo, muy despectivo".

Captura El futbolista del Barcelona falta el respeto al jugador del Getafe Yellu.

Y por otro lado, tras las declaraciones del presidente Joan Laporta de este lunes calificando de 'escándalo' lo ocurrido en el Coliseum, en Getafe hay quien ve en el gol del Barça también una falta de Koundé a Soria.

