Fran Soto sale en defensa del arbitraje de Quintero González en el Real Madrid-Celta y asegura que "va a poder pitar esta temporada al Real Madrid si lo consideramos oportuno"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, ha respondido a la polémica arbitral surgida en el último partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. A pesar de que el club blanco, en palabras de su técnico Xabi Alonso, acabó “desquiciado” con la actuación de Quintero González, que supuso la expulsión de dos de sus jugadores por primera vez en 20 años en casa, Soto se ha mostrado satisfecho. “Nosotros estamos satisfechos con el arbitraje”, ha afirmado, derivando cualquier análisis de jugadas concretas a la comisión técnica.

Sin vetos para Quintero González

Una de las cuestiones que más controversia generaba era si el colegiado del encuentro volvería a pitar al club blanco esta temporada. Fran Soto ha sido tajante al respecto, negando cualquier tipo de medida de protección o veto. “Por supuesto. Quintero González va a poder pitar esta temporada al Real Madrid si lo consideramos oportuno”, ha asegurado. Además, ha explicado que el comité de designación trabaja para “que todos los árbitros piten al menos una vez a todos los clubes” y que las decisiones se toman “sin ningún tipo de veto ni externo impuesto ni que nosotros nos autoimpongamos internamente”.

RFEF Acta de Quintero González tras el Real Madrid - Celta.

El 'caso Carvajal' y la presión del Bernabéu

Respecto a las palabras de Dani Carvajal recogidas en el acta arbitral (“dais este nivel y luego en la rueda de prensa lloráis”), Soto ha evitado hacer una valoración directa. “El árbitro reflejó en acta lo que escuchó y, en su caso, pues, los comités de competición tomarán las decisiones oportunas”, ha señalado. Tampoco considera que el Santiago Bernabéu se vaya a convertir en un campo más difícil para los colegiados a partir de ahora. “No lo veo así”, ha afirmado, añadiendo que “los árbitros están perfectamente preparados y son profesionales para pitar en cualquier campo y en cualquier circunstancia”.

Sí que esperaba menos crispación, eso sí que es una realidad"

Crispación y un nuevo modelo de transparencia

El presidente del CTA ha admitido que el nivel de tensión actual le ha sorprendido. “Soy sincero, sí que esperaba menos crispación, eso sí que es una realidad”, ha confesado, aunque ha matizado que “siempre la hubo” y no es algo nuevo de este año. Para combatirla, ha defendido las medidas de apertura que están implementando, como la invitación a la prensa a sus actos o la explicación pública de las jugadas polémicas. “Creemos que no tenemos nada que esconder”, ha subrayado.

Finalmente, Fran Soto ha enviado un mensaje general a todas las aficiones, pidiendo “que respeten al árbitro”. Ha defendido el “muy buen nivel” del arbitraje español, poniendo como ejemplo que “cuatro árbitros españoles van a pitar Champions” esta misma jornada, un hecho que considera “bastante excepcional”. Sobre la comunicación con el Real Madrid tras el partido, ha confirmado que no ha existido y que no esperan ninguna llamada ni tienen intención de hacerla: “Nosotros somos servidores del fútbol y tenemos que dedicarnos a lo nuestro”.