La explicación de Mateu Lahoz al gol anulado a Mbappé: "No lo entiendo"

El jugador más destacado del Real Madrid en su partido contra el Celta ha sido Kyllian Mbappé. Después de que los canarios marcaran un gol en el segundo 27, el francés decidió echarse a la espalda a su equipo. En tan solo 40 minutos marcó dos goles, uno de ellos de penalti. Dos tantos que podrían haber sido tres de no haber sido por el VAR.

EFE Brahim Díaz celebra tras anotar un gol

Durante la retransmisión del partido, la primera persona en darse cuenta de que el gol podía ser anulado fue Paco González. “Él no toca el balón, pero hace que despeje, como puede, el central de Las Palmas”, empezó diciendo.

“Pueden interpretar que interfiere. El año pasado, después de la jugada del Leipzig-Real Madrid, el CTA dijo que todas estas jugadas afectaban sí o sí y que, por lo tanto, se anularían. Ahora tengo mis dudas, ya saben que este tipo de cosas oscilan”, le respondió Mateu Lahoz.

¿afecta el fuera de juego?

Ante la pregunta de Paco González al exarbitro sobre si anularía el gol, Mateu Lahoz respondió que “en este caso están viendo la interferencia de Kylian Mbappé con el jugador que está todo el rato con él, Paco, y que en este caso despeja”.

Una respuesta que no terminó de convencer al director de 'Tiempo de Juego' porque el jugador de Las Palmas “no la ha bajado para uno del Madrid, que yo pensaba que sí. Es que se la ha bajado a un compañero”. “Pero ellos van a valorar sancionar la primera posición de Mbappé”, sentenció el comentarista arbitral.

A pesar de la explicación de Mateu, Poli Rincón continuaba sin saber por qué se iba a invalidar la jugada: “No lo puedo creer, si Mbappé se para y todo, no tiene que ver, se le ha dado un jugador suyo”.

“Al final nos tenemos que ir a lo que ellos consideran. Yo no lo entiendo tampoco, es mi humilde punto de vista. Pensad que en Las Palmas a Saúl Coco se le anuló también un fuera de juego por Rafinha después de dar dos toques y pasársela. Y venimos inclusive, no quiero ser pesado, de lo Eric García con Mbappé, que perdimos una Nations League contra Francia. El reglamento, quiero que sepáis, no ha cambiado nada, ni una coma. Y es la interpretación, en este caso, el CTA, el que considera”, le explicó al exjugador el comentarista.

EFE Kylian Mbappé celebra su segundo tanto ante Las Palmas.

Además, Paco González apunaba que “que el que esta fuera de juego siempre inflye, aunque hay casos en los que no como en los córner”.

Con este gol, como ha informado Miguel Aguilar, son ya siete los tantos anulados a Kylian Mbappé por fuera de juego: uno al Alavés, dos al Barça, uno al Leganés, uno al Atleticlub, uno al Valencia y ahora otro en Las Palmas.

canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whatsapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).