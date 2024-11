La dura reflexión de Pedro Martín sobre la tragedia de Valencia: "No puede ser que este país esté gobernado por estos políticos que nos mienten siempre"

Este fin de semana se ha disputado la 12ª jornada en Primera División, menos los encuentros Valencia-Real Madrid y Villarreal-Rayo Vallecano que han sido aplazados por la trágica DANA que sacudió la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía que ha dejado más de 200 metros hasta el momento.

LA REFLEXIÓN DE PEDRO MARTÍN

Durante los primeros instantes del programa de este sábado de Tiempo de Juego, nuestro compañero Pedro Martín se mostró muy crítico con la celebración de esta jornada:

"Digamos que en la historia de España ha habido dos desastres. Uno, el Desastre del 98 y otro, El Desastre de Annual. Los dos tenían que ver con cosas militares en los que fueron los soldados españoles vendidos por sus militares, por sus generales", comenzó Pedro su discurso.

"Esto es otro desastre que quedará en la historia de España para siempre. No es posible que en un país como España, siglo XXI 2024 haya alrededor de 1000 muertos, después de unas riadas. Esto parece Bangladesh cuando se desborda el Ganges", añadió.

"No puede ser que hagan con las personas esto. Las han mandado a una cámara de gas. A una cámara de gas. Y esto tiene que provocar un terremoto en el país. No puede ser que este país esté gobernado por estos políticos que nos mienten siempre. Siempre. Que nos dijeron antes de la pandemia que iba a haber uno o dos casos. Que el Presidente del Gobierno miente cada vez que habla. Que Mazón ha hecho el ridículo más espantoso que se puede hacer dirigiendo una comunidad", lamentó Pedro Martín durante su 'speech' en Tiempo de Juego.

DEVASTACIÓN EN VALENCIA POR LA DANA

"Esto no puede seguir así. No funcionan ni los trenes, que siempre han sido un motivo de orgullo para los españoles. Así está el país. No puede ser que haya cerca de mil muertos por unas riadas cuando desde por la mañana se sabía que ese agua iba a bajar para abajo. Ladera abajo buscando los pueblos de la ribera. Es impresentable que con los medios que hay ahora no se avise a la gente de lo que va a pasar", criticó Pedro Martín.

Un Pedro Martín que se mostró contrario a la clase política y "hasta que no los cambiemos, nos va a pasar esto y cosas peores".

JORGE GIL/EUROPA PRESS El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la zona afectada por la DANA en Valencia junto al presidente autonómico, Carlos Mazón

"No solamente no se les avise, sino que la gente, conociendo cómo funciona el agua en Valencia, pase a recoger los coches y por eso haya muerto la mayoría de la gente. No puede ser. Este país necesita un cambio radical, de arriba a abajo, para que todos estos políticos mentirosos... Porque hace cinco días estábamos hablando de un político que se había estado riendo de nosotros en la cara durante años defendiendo el feminismo. Esos son los políticos que tenemos", concluyó Pedro Martín.

CANALES DE WHATSAPP

