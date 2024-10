La duda de Mateu Lahoz en el gol anulado a Toni Martínez ante el Barça: "Lo extraño..."

El Barcelona jugaba en Vitoria ante el Alavés su último encuentro antes del próximo parón de selecciones. Para este partido, el técnico Hansi Flick dio descanso a Jules Koundé y puso a Héctor Fort en el once inicial, aunque posteriormente, el alemán introdujo al defensa galo unos minutos en la segunda parte.

Ese fue el principal cambio de Flick en el equipo titular, pero pronto, a los 3 minutos de juego, tuvo el primer contratiempo.

El internacional español Ferran Torres tuvo que pedir el cambio después de una acción en el medio del campo, y que terminó en gol de Raphinha tras un pase de Lamine Yamal, pero fue anulado por fuera de juego.

Por Ferran entró Eric García. Atento a este contratiempo estará también el seleccionador Luis de la Fuente ya que contaba con el jugador del Barcelona para los compromisos internacionales. Un Luis de la Fuente que ya tiene una baja confirmada como es la del lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal que ha dicho adiós a la temporada después de una desafortunada jugada con Yeremi Pino en el choque de este sábado ante el Villarreal.

El gran protagonista del encuentro es el polaco Robert Lewandowski. El '9' blaugrana marcó un 'hatr-trick' en la primera media hora de juego. Como recoge nuestro compañero Pedro Martín, es el triplete más tempranero de un jugador del Barça en un partido de Liga desde octubre de 2011. En aquel entonces el argentino Leo Messi marcó 3 goles al Mallorca en 29 minutos.

La primera parte del encuentro entre el Alavés y el Barcelona apenas tuvo jugadas problemáticas, aunque hay que destacar dos. La primera, una posible roja de Tenaglia por una acción sobre un Alejandro Balde, aunque finalmente solo vio la tarjeta amarilla. Como analizó Mateu Lahoz durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, agradeció que no se quedaran con la imagen fija de jugada.

y la otra acción polémica fue el tanto anulado al ariete local Toni Martínez en los últimos minutos de la primera parte.

El encuentro ya iba 0-3 a favor del equipo de Hansi Flick, y Toni Martínez acortaba distancias, pero el árbitro Ortiz Arias, a instancias de su asistentes, anularon el gol por fuera de juego previo.

El excolegiado internacional y actual comentarista de Tiempo de Juego, Antonio Mateu Lahoz, explicaba esta acción y mostró dudas sobre esta jugada: "En producción televisiva parecía legal".

"Prácticamente parecía posición legal, ahora los muñecos 3D no sé lo que sacarán. Si nos ceñimos en la imagen, sí que es verdad que después le devuelven el balón a Tenaglia...", continuaba Mateu Lahoz.

"Lo extraño, si ya lo has dado, es que no saquen antes los muñecos 3D porque no cuestan nada de trackear, da una sensación de una mayor justicia", sentenció el analista arbitral de Tiempo de Juego.

Como resumen de la primera parte, Mateu Lahoz alabó la actuación del equipo arbitral después de "un finde bastante aciago".

