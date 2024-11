La desolación de un voluntario al que no han dejado ayudar por la descoordinación en Valencia: "Tenemos los cubos vacíos y los queremos llenos de barro"

15.000 voluntarios han acudido este sábado a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para ofrecerse a colaborar en algunas de las zonas más afectadas por la tragedia de la DANA. Ante la oleada de personas que este viernes cogieron lo que pudieron de sus casas y quisieron ir a ayudar a los vecinos con rastrillos, palas y víveres, la Generalitat ha querido coordinarlos a todos y los ha conminado a acudir al lugar desde donde serían redistribuidos a las zonas en las que más se les necesitara.

La idea era buena, pero al parecer no ha salido de la mejor forma posible. Al menos así lo ha desvelado este sábado en Tiempo de Juego Carlos. Él ha sido uno de los que ha conseguido subirse a uno de los 50 autobuses que esperaban en el recinto. Muchos otros no han tenido suerte, se han quedado sin plaza pese a madrugar y han tenido que echar a andar para poder colaborar.

Su destino era Chiva, pero ni siquiera han conseguido llegar hasta allí. La falta de colaboración entre instituciones es patente y la organización deja mucho que desear. Si los ciudadanos están dando una lección de ejemplaridad, no está siendo igual en casos como este. En Chiva no los esperaban y no les han dejado ni siquiera pasar.

“Llegó a recibirnos el alcalde de Chiva y no sabía que íbamos a llegar hasta aquí. Nos ha dado las gracias por haber asistido, pero no nos ha dejado entrar en el pueblo porque estaba la maquinaria pesada y nos ha dicho que estorbamos más que otra cosa. Ha habido un poco de descoordinación y ahora van a llevar a 5 autobuses a otras localidades y los otros 18 se van de vuelta a Valencia. Hay un poco de descontrol. Llegar aquí donde no hacemos falta y que estemos aquí 2.000 manos esperando para ver dónde podamos llenar el cubo de barro es un poco indignante”, ha relatado Carlos.

“Es una pena. Hay gente que estaba desde las 6 de la mañana en la cola para poder echar una mano. Hemos tenido la suerte de subirnos a un autobús y la lastima es que no nos han dejado entrar en el pueblo. Aquí estamos con los cubos vacíos y los queremos llenos de lodo y de barro para ayudar a las familias”, ha lamentado el voluntario.

EFE Miles de personas se han acercado a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

“Es increíble. Tan difícil es que cada alcalde diga lo que es urgente en su pueblo: luz, agua, generador, desescombrar… y mandar a la gente a esos sitios. Tan difícil es coordinar”, ha criticado Paco González tras escuchar el testimonio de Carlos.