La decisión que Paco González tomaría en el Real Madrid si la imagen del equipo no mejora en este final de temporada: "Ilusión renovada"

El técnico italiano Carlo Ancelotti no respondió ninguna cuestión sobre su futuro y, pese a tener un año más de contrato con el Real Madrid, hasta junio de 2026, marcó el final de la presente temporada como el momento para valorar su continuidad, y desmintió que haya "ningún tipo de enfrentamiento" con el club.

"He hablado con los jugadores y con el club, estamos todos en la misma línea, que es seguir en la pelea por los títulos que tenemos", desveló Ancelotti en su comparecencia ante los medios en la Ciudad Real Madrid, confirmando reuniones tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Arsenal en cuartos de final.

"No hay ningún tipo de enfrentamiento y nunca lo he tenido con el club porque estamos en el mismo barco siempre. Quien habla de enfrentamiento mío con el club y el presidente no dice la verdad. Sobre todo en estos momentos es cuando el presidente muestra más cariño hacia mí, más que cuando hemos ganado. Ha sido siempre así en este club", manifestó visiblemente molesto.

Según informó Melchor Ruiz, ahora mismo no se espera una decisión inmediata respecto al futuro de Carlo Ancelotti , que tiene contrato hasta 2026, y no se va a tomar una decisión ya, principalmente porque el equipo todavía tiene por delante la final de la Copa del Rey y sigue con opciones en LaLiga. Además, en el horizonte aparece el primer Mundial de Clubes que se jugará desde mediados de junio en Estados Unidos.

En función de lo que suceda el sábado 26 de abril en la final de Copa y en LaLiga, ambos escenarios con el Barcelona como rival, entonces y solo entonces se tomará una decisión definitiva sobre el entrenador, que es el más laureado de la historia del Real Madrid. El italiano ya dijo en rueda de prensa tras la eliminación: “Hemos hecho un camino fantástico en los últimos años, a ver que pasa el año que viene. No se mi futuro y no quiero saberlo. El día que termine aquí solo podré hacer una cosa, agradecer a este club. Si mi contrato se acaba o no me da exactamente igual”.

El director de Tiempo de Juego ha analizado la rueda de prensa del técnico italiano y ha asegurado que lo que más le ha llamado la atención ha sido que Ancelotti dijera que "justamente ahora el presidente es más cariñoso con él que en los éxitos". Considera Paco González que el técnico estaba tranquilo y que para evitar responde a las preguntas sobre su futuro "ha cogido el comodín de a final de temporada".

"Yo creo que a partir de ahora cuando le pregunten por lo que sea lo va a remitir al final de la temporada: Brasil, Mundial de Clubes...". Ahora la pregunta que surge es cuándo es ese final de temporada si después de LaLiga (24 de mayo) o después del Mundial de Clubes (13 de julio). "Yo creo que implícitamente en la respuesta que da al Mundial de Clubes se sobrentiende que es cuando termine LaLiga. Lo que todos tenemos en la cabeza. Si el Real Madrid hace lo no esperado y gana Liga y Copa, Ancelotti va al Mundial de Clubes seguro e incluso si gana solo Liga", cree Paco González

"Si en estos 8 partidos que quedan el equipo da una imagen chunga al Mundial habrá que ir con alguna ilusión renovada. No digo presentando al entrenador de la próxima temporada, pero con algo...", ha argumentado. "Por eso yo si el Real Madrid fichara a Xabi Alonso, no le intentaría convencer para empezar en el Mundial de Clubes. Pondría un entrenador de transición porque no puedes quemar a alguien a quien le vas a dar una semana de trabajo", ha finalizado.

