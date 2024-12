La curiosa reflexión de Pepe Mel tras su último partido en el Tenerife: "Solo falta que me diga mi mujer que está embarazada"

El entrenador del CD Tenerife, Pepe Mel, ha dirigido por última vez al conjunto blanquiazul este domingo en Burgos, en la vigésima primera jornada de LaLiga en Segunda División -última de la primera vuelta-, tal y como ya se confirmó desde el club tinerfeño a lo largo de esta última semana.

Pepe Mel no se pudo despedir con victoria, y es más, tampoco pudo puntuar en El Plantío y terminó perdiendo 1-0 tras un tanto de Curro en los minutos finales del encuentro.

Tras el partido, el técnico realizó una curiosa reflexión sobre su etapa en el Tenerife: "Solo falta que me diga mi mujer que está embarazada".

El propio Pepe Mel, en la rueda de prensa prepartido, ya reconoció que "tonto no soy": "Una vez que me monté en el autobús para ir a Huesca, esperaba la decisión, pero cuando terminara el partido en Burgos. Sé que mi tiempo estaba ya acabado. Ha sido así, pero repito que Rayco - presidente del equipo - me ha llamado y me ha pedido perdón por las formas".

El preparador blanquiazul también reveló que cuando aceptó la oferta del Tenerife desconocía el "tinglado" que había a nivel institucional y, de haberlo sabido, quizá hubiese reconsiderado su decisión.

El resultado de El Plantío permite al conjunto blanquinegro sumar su cuarta victoria consecutiva como local, consolidándose como un equipo sólido en su feudo y alejándose con firmeza de los puestos de descenso, mientras que el Tenerife acumuló otra derrota que profundiza su crisis y su situación es cada vez más delicada, y sin señales claras de recuperación.