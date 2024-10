La comparación de Dani Senabre para entender el FC Barcelona de Hansi Flick en LaLiga: "Haciendo zapping"

El Barcelona seguirá siendo líder, como mínimo, hasta la vuelta del parón de selecciones. Los azulgranas ganaron fácilmente al Alavés (0-3) gracias a una extraordinaria primera parte, donde Lewandowski marcó un 'hat trick' gracias a un gran Raphinha. El partido llegaba tras el tropiezo del Barcelona ante Osasuna la pasada jornada pero olvidada con la goleada ante el Young Boys en la Champions League. En Mendizorroza, Flick sacó el equipo casi titular y solo dio descanso a Koundé en el lateral derecho, dando entrada a Héctor Fort.

El partido no comenzó bien porque Ferran Torres se veía obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 3 por lesión, y le sustituía Eric García. Pese al contratiempo, el Barcelona demostró que quería volver a la senda del triunfo en Liga desde el primer momento, con la presión en la salida de balón que caracteriza al equipo de Flick y transiciones muy rápidas para llegar cuanto antes al área. Y en el minuto 7 llegaba el primer premio, con una falta sacada por Raphinha que aprovechaba Lewandowski para marcar de cabeza el 0-1.

Gol de Lewandowski frente al Alavés

Quince minutos después los dos protagonistas repetían, con una gran contragolpe que comenzó Pedri y continuó Raphinha con una rápida carrera hasta que, al borde del área, le metió un pase perfecto a Lewandowski para que marcara el 0-2 a puerta vacía.

El 3-0 llegaba a la media hora de la primera parte, con un pase interior de Marc Casadó hacia Eric García, que le metía la pelota hacia Lewandowski y el polaco marcaba su 'hat trick' de disparo cruzado. El delantero alcanzaba su décimo gol en Liga, en nueve partidos. Y Pedri pudo ampliar la goleada antes del descanso pero su remate, completamente solo al segundo palo en un saque de esquina, se marchó fuera.

EFE Robert Lewandowski celebra con Lamine Yamal el gol marcado ante el Alavés

En la segunda parte se notó que el Barcelona se relajó, lo que permitió que el Alavés llegara con peligro pero sin conseguir un gol. Con esta victoria, los azulgranas se mantienen líderes, con tres puntos más que el Real Madrid y siete más que el Atlético de Madrid. Además, en nueve jornadas ha marcado 28 goles y encajado 9.

Tras el descanso, el marcador tan claro ayudó a que Hansi Flick volviera a dar minutos a los jugadores recién recuperados de sus lesiones, como Frenkie de Jong y Ansu Fati. El joven canterano demostró estar totalmente recuperado y tuvo dos grandes ocasiones que solo Sivera, con dos buenas paradas, evitó que acabaran en gol. Tras el parón de selecciones, Ansu Fati podría contar con más minutos para sustituir al lesionado Ferran Torres, que podría estar un mes fuera de los terrenos de juego por la rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, como informó Helena Condis en Tiempo de Juego.

dani senabre y el trabajo de flick

Dani Senabre analizó la victoria del Barcelona en Tiempo de Juego y volvió a elogiar el trabajo de Hansi Flick: "Decíamos que parecía un partido de Bundesliga, que vas haciendo zapping a ver qué hace el Bayern. Y el Bayern va ganando 3-0 en el minuto 20 o 30, pues es lo que ha pasado. Así es. Y eso no es ni una falta de respeto ni un no merecimiento del Alavés. Es que el Alavés no ha tenido… ni ha cometido errores ni ha hecho nada extremadamente mal, al revés. Ha tenido sus oportunidades, ha hecho alguna llegada después, le han anulado un gol y tal. Pero es que cuando el Barça está en modo apisonadora, y sobre todo cuando empieza el partido desde el minuto 1 en modo apisonadora, es muy difícil de detener, es prácticamente imposible.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).