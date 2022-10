Ancelotti: "Como siempre, nunca nos hemos rendido"

se ha cortado la frente bastante largo nada es bastante serio mal entonces está bien por esto está bien ahora donde estaba con los servicios médicos no estás solo que se ha cortado bastante largo un corte esos que asustan él quería entrar partido en el que no sé si ha sufrido usted más de la cuenta que pensaba que iba a ser otro partido distinto si yo creo que ha sido un buen partido por por nuestra parte la primera parte la hemos controlado así ser eficaz y después cuando hemos encajado adivina el partido ha cambiado la hemos intentado todos verdad que no hemos jugado bien pero por el otro lado esto equipo nunca se rinde como costumbre tiene estamos calificado para el octavo esto en una noche que no que pintaba mal es algo bueno yo matemáticamente pero si virtualmente encajar un gol a los 45 segundos de la segunda parte de esos mal que me des esos besos que enfadan yo que encajar un gol de esos los 45 segundos de la sal aparte de esos que enfadan claro porque al final el balón arriba es verdad que ellos han cambiado un poco el sistema metiendo más jugadores en para cortar pase entre línea teníamos que jugar más por fuera no la ha salido bien y después cuando le hemos encargado el gol para ello se ha complicado si con esa clasificación matemática lo que más me ha gustado del encuentro no sé visto desde fuera es Antonio Nacho que no se mejora habitualmente el trabajo que en efecto en el día de hoy que ha sido tremendamente exigente macho juegos de tirar prados abogado para hacerse un rato como colectivo no era la noche ideal le ha salido el alma salvar esos cuatro los centrales cross y rápido luego ha salido bien y a la hora del partido de frescura en el campo pues un poco antes para intentar develar el partido cómo están los dos padres cómo están equipo cómo estás se declara clásico para el domingo ahora tenemos que recuperar con el bicho entendemos que hemos jugado mal para entendemos también que como siempre nunca nos hemos aprendido es como siempre como siempre estamos en los octavos de final de la Champions ahora tenemos dos partidos para llegar a primero de grupo que es sería bueno para el sorteo