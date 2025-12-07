La alcaldesa de Valencia carga contra Tebas por no haber cambiado el horario del Valencia-Sevilla: "Lo primero los derechos televisivos, y luego el aficionado"

La resaca de una jornada festiva en Valencia con la celebración del Maratón ha dejado un eco de controversia. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha expresado su profundo malestar con LaLiga por la gestión de los horarios en el fútbol español, criticando la falta de consideración hacia los seguidores.

El aficionado, en un segundo plano

La primera edil ha lamentado la situación creada por la coincidencia de eventos en la ciudad, asegurando que la gestión se tuvo que llevar "como se pueda". Para Catalá, este episodio demuestra que "a veces, en el fútbol no se valora lo suficiente al aficionado", quien, en su opinión, "debería ser el centro de la atención".

A veces, en el fútbol no se valora lo suficiente al aficionado" María José Catalá Alcaldesa de Valencia

Con un tono de resignación, la alcaldesa ha señalado directamente a los intereses económicos que rigen el deporte rey. Ha afirmado que el verdadero protagonista no es el seguidor, "que no lo es, que son los derechos televisivos". Una realidad que, según sus palabras, "a mí me parece triste".

El origen del conflicto

La polémica surge a raíz de la negativa de LaLiga, presidida por Javier Tebas, a la solicitud del consistorio para cambiar el horario del partido Valencia-Sevilla. El encuentro, fijado para el domingo 7 de diciembre a las 16:15 horas, coincidía con el Maratón Valencia, generando previsibles problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior.

La respuesta de la patronal del fútbol fue negativa, un hecho que para Catalá confirma sus sospechas. La alcaldesa interpreta la decisión como una clara declaración de intenciones: "que lo primero, los derechos televisivos, y luego el aficionado".