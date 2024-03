Undécima Estación: Jesús es clavado en la Cruz

Que el Sen?or Jesu?s pasase por criminal, que un aparente fracaso coronase sus an?os entregados a Dios y a los hombres, sigue siendo escandaloso. Que el u?nico justo fuese ajusticiado explica el abandono por miedo de los suyos. Clavado entre salteadores y ladrones. Como un ladro?n ma?s. El mismo Dios hacie?ndose uno con todos los ajusticiados del tiempo. Es incomprensible y escandaloso. No es posible que nada pueda salvarse asi?. Hoy seguimos huyendo del esca?ndalo que significa. Caemos en la tentacio?n de dulcificar demasiado la cruz. La intentamos domesticar. La rebajamos, tantas y tantas veces, con nuestro exceso de emotivismo. Con nuestras palabras y nuestros gestos de creyentes. Estamos llamados a la felicidad y la alegri?a en el Sen?or, claro esta?, es lo que Dios desea para sus hijos, pero no nos atrevemos a acoger el misterio de la lo?gica de la cruz: solo desde el fracaso, solo desde la agoni?a, desde el esca?ndalo, desde la incomprensio?n, podemos dejar a Dios que actu?e segu?n su misterio y su propia razo?n. Solo asi? no domesticaremos a Dios.