Cuarta Estación: Jesús encuentra a María, su madre

Mirar a María, al pie de la cruz, tendría que recordarte una máxima que sacamos de la pasión de Jesús: si algo no ha terminado bien, aún no ha terminado del todo. La esperanza contra toda esperanza está sostenida en la cruz del Señor. La entereza ante la adversidad, aún en medio de las lágrimas y los gritos, se nutre de la esperanza. De la confianza en Dios. De no dudar que Él, siempre, sabrá salir de algún modo, tantas veces inesperado, en nuestra vida como respuesta al dolor.