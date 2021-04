Una gran canción, con una triste historia. El día a día de un niño maltratado, criado en un hogar sin paz. Narrado en primera persona, desde la voz de un niño llamado Luka que, con estremecedora serenidad, describe su vida. Una canción compuesta e interpretada por la californiana Suzanne Vega.

La elección del nombre de Luka como protagonista de este tema, es fruto del error de un cartero. En 1983 Suzanne vivía en Nueva york. Recibió en su buzón una revista por equivocación, a nombre de Luka, que era un niño que vivía en su edificio. El niño no parecía ser víctima de maltratos, pero su nombre le pareció oportuno para incluirlo como protagonista en una canción sobre la que llevaba tiempo pensando. Y así fue como todos terminamos cantando, me llamo Luka.





Pero no conocimos esa canción hasta 1987. Ese año Suzanne Vega publicó el álbum «Solitude Standing», que la elevó a la categoría de estrella. Ese trabajo alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 11 en Estados Unidos, siendo nominado a tres premios Grammy, incluido el de Disco del Año. También consiguió la certificación de platino, vendiendo tres millones de copias en todo el mundo. En ese trabajo estaba la canción que repasamos hoy, «Luka», seguramente la única canción de éxito escrita desde la perspectiva de un niño que ha sufrido abusos. A día de hoy, Vega sigue apoyando a grupos de derechos humanos y de niños como Amnistía Internacional, Casa Alianza y Covenant House.

Vega también tiene la distinción de haber sido bautizada como «Madre del MP3» por Karlheinz Brandenburg, el creador de esa tecnología, quien usó su grabación de «Tom's Diner» para refinar su algoritmo de compresión.







Suzanne Vega

"Luka"

My name is Luka

I live on the second floor

I live upstairs from you

Yes I think you've seen me before

If you hear something late at night

Some kind of trouble, some kind of fight

Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was

I think it's because I'm clumsy

I try not to talk too loud

Maybe it's because I'm crazy

I try not to act too proud

They only hit until you cry

And after that you don't ask why

You just don't argue anymore

You just don't argue anymore

You just don't argue anymore

Yes I think I'm okay

I walked into the door again

If you ask that's what I'll say

And it's not your business anyway

I guess I'd like to be alone

With nothing broken, nothing thrown

Just don't ask me how I am

Just don't ask me how I am

Just don't ask me how I am

My name is Luka

I live on the second floor

I live upstairs from you

Yes I think you've seen me before

If you hear something late at night

Some kind of trouble, some kind of fight

Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was

They only hit until you cry

And after that you don't ask why

You just don't argue anymore

You just don't argue anymore

You just don't argue anymore