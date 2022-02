SCORPIONS: Wind Of Change, la esperanza tras la guerra fría.

La caída del muro de Berlín fue un símbolo del fin de la guerra fría y uno de los elementos que inspiró a Scorpions a componer "Wind OF Change". Pero, sobre todo, fueron los cambios que observó el grupo en sus giras en la URSS, lo que les empujó a escribir esta canción. De su concierto en 1988 en Leningrado, Rudolf Schenker (guitarrista), recuerda que: "Queríamos mostrar a la gente de Rusia que había una nueva generación de alemanes creciendo y que, esta vez, no venían con sus tanques y pistolas a hacer la guerra, venían con guitarras, rock and roll y con un mensaje de paz".

Un año después actuaron en el "Moscow Music Peace Festival" y la entrega del público les emocionó. Con ese cúmulo de sensaciones y empujados por los cambios históricos que se estaban produciendo, Scorpions publicó "Wind Of change" en 1990 para su álbum "Crazy World" y pasó a convertirse en una de las mejores baladas de las últimas décadas. En "Versiones Encontradas" repasamos algunos de los covers que se han ido haciendo sobre ese tema a lo largo de los años. Te invitamos a que escuches el programa y disfrutes de un rato entretenido descubriendo esta canción en otros estilos y voces.

Ya en el presente, Scorpions lanza su álbum "Rock Believer", que suma el número 19 en su trayectoria. Un trabajo del que hemos tenido varios adelantos, que nos dan una pista de lo que nos espera a partir del 25 de febrero.

El primer single fue"Peacemaker", con música del guitarrista Rudolf Schenker y el bajista Pawel Maciwoda y letra de Klaus Meine.

“Lo primero que me vino a la mente fue el gancho ‘Peacemaker, peacemaker / Bury the undertaker.’ Estaba jugando con esas palabras. En un momento en que tantas personas han muerto y siguen muriendo de COVID, por guerras devastadoras y otros crímenes sin sentido, te hace sentir que los dueños de funerarias deben estar trabajando horas extras. En un mundo pacífico después la pandemia, será hora de que el pacificador gobierne… eso es lo que me viene a la mente”, dice el cantante, Klaus Meine.





Después conocimos "Rock Believer", canción que da nombre al álbum. La música en este caso, corre a cargo deRudolf Schenker y la letra de Klaus Meine.





“Seventh Sun” que recuerda a clásicos de Scorpions como “Animal Magnetism” o “China White”.





Hans-Martin Buff, productor de la banda y colaborador en la composición de este tema, cuenta que, “Seventh Sunse desarrolló como un esfuerzo constante para traer el estilo heavy al disco, más o menos como 'China White' del 'Blackout'. Ese es solo un ejemplo. En la demo, tenía una línea de melodía mucho más rápida con algunos sonidos, pero no llegó a ningún lado y a nadie le interesaba. A mí se me ocurrió una idea y presenté un bucle con un groove lento y compuse el riff con su ténico de guitarras Ingo Powitzer. Usé esa demo, lo metí ahí y cambié el tempo para que encajara”.





Y justo antes del lanzamiento del nuevo disco, hemos conocido un tema más, “Shining of Your Soul”, con cierto sabor reggae.





Scorpions actuará en España en junio como parte del cartel del festival "Rock Imperium" que tendrá lugar en Cartagena los días 24 y 25 de junio. Festival en el que veremos también bandas como Whitesnake (último concierto de su historia en España), Europe o Doro.