TM46 Supersubmarina, Vetusta Morla, Izal y más novedades musicales

Izal, Vetusta Morla, Gijón Sound, Arenal Sound, Biocap, Mallorca Live, Tomavistas, Mad Town Days, Lenovo Sounds Different y Supersubmarina

Tiempo de lectura: 2



Izal sigue de sumando fechas a la gira que les llevará por España durante todo el 2019. Tras agotar todas las entradas para el concierto del Wizink Center de Madrid el 5 de abril y anunciar una nueva fecha, el sábado 6 abril, Izal han añadido más citas a su apretada agenda. Visitarán Mallorca por el decimoquinto aniversario del Teatro de Lloseta, doblarán cita en Londres y también participarán en el “Nos Alive” de Lisboa junto a otro grupo español que además ha agotado todas las entradas para el concierto más especial del año, Vetusta Morla que actuarán el próximo domingo 30 de diciembre en el Wizink Center, antiguo Palacio de los Deportes, de la Comunidad de Madrid.

La francesa Yelle encabeza la primera tanta de confirmaciones que se ha dado a conocer del Gijon Sound. Festival que se celebrará del 5 al 7 de abril en Gijón. A Yelle se le suman también grandes grupos como La Casa Azul, Morgan, Rozalén o los Vinagres, entre otros que podremos disfrutar en uno de los primeros festivales que tenemos en nuestro país. Aunque antes será el turno del Biocap que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre con nombres como Mafalda Iseo Dodosound, La Mala Rodriguez, Zoo... Son muchos los nombres y artistas que se reunirán el 31 de diciembre para celebrar el año nuevo con más de 12 horas de música en directo divididas en dos escenarios y con mucha comida y bebida ecológica.

El Arenal Sound ha anunciado ya sus primeras confirmaciones pese a tener todos los abonos vendidos desde hace meses. Del 30 de julio hasta sl 4 de agosto Burriana volverá a acoger a los miles de asistentes que disfrutarán de nombres como Martin Garrix, C. Tangana, Iván Ferreiro, La Pegatina, Beret o Zahara que acudirá presentando su último disco, Astronauta.

El cantante Inglés Jamiroquai es el último confirmado que se incorpora al Mallorca Live Fest, evento que tendrá lugar en la localidad de Calviá los días 10 y 11 de mayo. Se suma de esta manera a grandes nombres como los madrileños Vetusta Morla o los también ingleses, Two Door Cinema Club que presentarán nuevo disco a principios del próximo año...

El Festival Tomavistas tomará, nuevamente, el parque Enrique Tierno Galvan, para acoger una nueva edición que llega cargada de nombres explosivos como Cigarrettes After Sex, Beach House, Cariño, Carolina Durante o Friendly Fires entre otros. El Festival Tomavistas es el evento perfecto para huir de las aglomeraciones de la gran ciudad y disfrutar de un cartel diferente al resto y lleno de buena música y por supuesto en un ambiente perfecto. Igual de perfecto que lo que se disfrutará, también en Madrid, en los MADTOWN DAYS con su séptima edición que llenará, de nuevo, las salas mas populares de la capital. El próximo 25 de enero dará el pistoletazo de salida con WARCRY en la sala la Riviera y terminará el 30 de mayo también en la Riviera con los Mejicanos Zoe. También se incluirán salas como la Joy Eslava que recibirá a Alice Wonder o la sala BUT a la cual se subirán los murcianos Nunatak.

El Lenovo Sound Different se trata del concierto solidario que tendrá lugar el próximo 17 de enero en el Wizink Center, antiguo palacio de los Deportes de Madrid... La recaudación se donará a diferentes proyectos benéficos y participarán grupos como Love of Lesbian, Neuman, La Habitación Roja, Siloé, Elefantes y cierra el cartel Marc Dorian en formato DJ SET.

Y el broche final de los Tiempos Modernos de hoy viene protagonizado por los queridos Supersubmarina.