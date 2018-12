TM44 New Order, Veintiuno, La Habitación Roja y más novedades musicales

Tiempo de lectura: 3



Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con La Habitación Roja, uno de los mejores grupos de nuestro país. Ademas se seguir de gira con su último disco, Memoria, Jorge Martí, vocalista de la banda valenciana, es noticia por su documental “In the middle os Norway”, que relata su vida en Noruega y el porqué de vivir allí

Los jóvenes Veintiuno siguen triunfando con su nuevo disco “Gourmet” del que he ido desgranando varias de sus joyas en los Tiempos Modernos, pero, para joya, el nuevo concierto que acaban de anunciar. Una de las salas más importantes de la capital acogerá a este gran grupo el próximo 26 de abril del próximo año. Veintiuno se subirán a las tablas de la emblemática sala “Joy Eslava”

Las confirmaciones de los diversos festivales que tenemos en nuestro país vienen protagonizadas por New Order que estarán presentes en la úndécima edición del Low Festival de Benidorm y compartirán cartel con grupos como Vetusta Morla, Foals o Batille, por el momento. Del 26 al 28 de julio, Benidorm se vestirá de gala, y ahora más que nunca, recibiendo a los ingleses New Order y sus ritmos electrónicos que no dejan indiferente a nadie

De unos veteranos, vamos a otros que además son muy queridos en neustro país. Fangoria es grande en todas sus versiones y no hay festival que se precie que no haya contado con el icónico duo entre sus filas. Además, están preparando un nuevo disco, "Extrapolaciones y dos preguntas" que verá la luz a lo largo del próximo año y que presentarán en el Spring Festival.

Los madrileños Vetusta Morla se han propuesto no perderse ninguno de esos grandes festivales de los que podemos disfrutar en nuestro país. El nuevo evento al que se suman es el Festival Conexión Valladolid que se celebrará los días 21 y 22 de junio y que contará con nombres como Beret, Angel Stanich, Carolina Durante y Depedro que precisamente es uno de los nuevos confirmados para otro festival muy especial, el Interestellar Sevilla junto a los nuevos nombres confirmados entre los que destacan Rozalén, Carmen Boza y Morgan. El 24 y 25 de mayo el Centro Andaluz de arte Contemporáneo acogerá, un año más, el festival más importante de la capital andaluza en el que la música y la gastronomía se mezclan con las ganas de disfrutar de la buena música en directo.

Un solo día le basta al En Orbita Festival para demostrar el gran poder que la música en directo tiene en Granada, una de las ciudades consideradas como la cuna del Indie en nuestro país. La cita de la cuarta edición de este esperado festival será el 11 de mayo y contará con grandes artistas y grupos como Miss Caffeina que presentarán su nuevo disco “Oh Long Jonhson”, La Sonrisa de Julia, que harán lo mismo con su “Maratón” o los catalanes Love of lesbian.

Los festivales sirven para poder ver a tus grupos favoritos congregados en uno, dos o 3 días, pero también sirven para conocer a esas bandas emergentes que te sorprenden en directo tanto por su calidad de sonido como por sus letras y que, sin duda, te acompañarán durante toda tu vida. Ese es el caso de Cariño, el gran descubrimiento del 2018 que estará presente en el Festival Internacional de Benicassim junto a nombres como Lana del Rey, The 1975 o los burgaleses la Moda

La Roda de Albacete ya no solo es conocida por sus deliciosos “Miguelitos”, que para quien no los conozca, son un dulce exquisito, sino que su festival de música, el Festival de los Sentidos, se ha convertido en una de las paradas obligatorias del verano. Del 14 al 16 de junio, la música y la gastronomía se mezclarán en La Roda con artistas de la talla de Second, La Casa Azul o los últimos confirmados, los catalanes Dorian, que siguen de gira con su último álbum “Justicia Universal”. Y el broche final lo ponen el duo Fuel Fandango que son los nuevos confirmados para el festival Ebrovisión que se celebrará del 5 al 7 de septiembre del próximo año.