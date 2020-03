TM110 In Materia, Niños Mutantes, La Habitación Roja y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con La Habitación Roja que es uno de los grupos que se ha visto obligado a cambiar su concierto de aniversario que será finalmente el viernes 20 de noviembre y también han cambiado la sala y les podremos ver en La Riviera. Otros que también están de gira y han cambiado sus fechas de conciertos son Vetusta Morla. Ha tenido que cambiar el concierto del 4 de abril en Pamplona que pasará a celebrarse el 6 de junio, en el mismo recinto, en el Navarra Arena. Antes de comenzar con el repaso de todos los festivales que se han visto obligados a modificar sus fechas, vamos con un estreno, el de los granadinos, Niños Mutantes que acaban de publicar su nuevo trabajo, “Ventanas”. Y otros que también están de estreno son los zaragozanos, In Materia con “Infinito Tripular” es el primer larga duración de la banda zaragozana.

Y ahora sí, nos vamos a repasar las nuevas fechas de los festivales más importantes de nuestro país que comienzan con el Warm Up de Murcia que abandona el mes de mayo para trasladarse a los días 1, 2 y 3 de octubre de este mismo año. Confeti de Odio era uno de los confirmados y se espera que esté, como digo, el 80% del cartel. Desde Murcia nos vamos a ir hasta Pamplona con el Iruña Rock y la cuarta edición del festival navarro que se celebrará los días 9, 10 y 11 de octubre. Otro festival afectado, el “En Clave de Indie Fest” que se ha aplazado pero de momento no sabemos cuándo podrá celebrarse. Desde Madrid nos vamos a ir hasta Benicassim con el San San Festival. La nueva fecha será del 9 al 11 de octubre y esperamos disfrutar de todos los artistas, o por lo menos la gran mayoría, que ya habían confirmado su asistencia, aunque sabemos que las agendas son complicadas. Desde Benicassim nos vamos a casa con La La Love You que será uno de los grupos que formarán parte la segunda edición del Yo Me Quedo En Casa Festival que podremos seguir a través de Instagram y al cual se le han sumado más iniciativas como el Cuarentena Fest o el All together Fest.

Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por la suspensión, por primera vez en la historia del festival de Eurovisión, que este año iba a tener lugar en Bélgica.