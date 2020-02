TM104 Bangoo, Eguala, Hinds y más noveades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con “Before I Let You Go” que es la nueva maravilla que nos llega desde los valencianos Bangoo y que estrenamos en los Tiempos Modernos en exclusivay que formará parte del primer trabajo de la banda que se publicará el próximo 15 de marzo. Seguimos en Valencia porque ahora es el turno de Eguala y su primer disco, Espenta, que cuenta con un total de 15 temas, todos ellos, con mucho sonido electrónico y por supuesto, ritmos bailables. Seguimos repasando estrenos y nos vamos ahora con lo nuevo de Monterrosa, El Temblor, single que formará parte de su próximo álbum de estudio que se publicará a lo largo de este año bajo el título de “Piel Divina”. Otro de los estrenos más esperados ha sido el de las Hinds con “Good Bad Times” que se incluirá en “The Prettiest Curse”. El último estreno de la semana lo firman El Verbo Odiado con “La Mancha” que se incluirá en “Nada que Celebrar” que se publicará el 20 de marzo.

Dejamos los estrenos semanales para repasar, como es habitual, los festivales nacionales, que hoy empiezan por el Interestelar Sevilla los días 22 y 23 de mayo en el Centro Andalúz de Arte Contemporaneo. Seguimos en Andalucía y de Sevilla nos vamos a Malaga con el Oh, See! Festival los días 11 y 12 de septiembre. Nos vamos ahora hasta Valencia, porque ya hay novedades del festival de Les Arts que cumple 6 años y como era de esperar, lo van a celebrar por todo lo alto con nuevos nombres como Leiva, Full, Floridablanca, Full, Arnau Griso, INNMIR, Ley DJ o La La Love You, entre muchos otros. Antes de ir terminando vamos a repasar el cartel del Palencia Sonora que ya se ha cerrado y en el que han sumado a Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Tito Ramírez, The Levitants, Mueveloreina, The Grooves, Trepàt , Rayo y los catalanes Sidonie. Se celebrará del 11 al 14 de junio en el Parque del Sotillo.

Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por Octubre Polar y la gira “Saldremos vivos de aquí” que comenzará el próximo 20 de febrero en Murcia.