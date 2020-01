TM103 Izaro, María de Juan, Amatria y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana llegan cargados de nuevos temas con los que disfrutar durante horas de la nueva música y comienzan con el Invierno a la Vista de Izaro que forma parte de su nuevo trabajo “Limones en Invierno” que se ha publicado hoy y en el que cuenta, entre otros, con Xoel López, una auténtica delicia que no nos cansamos de escuchar. Otra que también está de estreno es María de Juan con 17.00 Monterrey, canción inspirada en la exitosa serie de la HBO “Big Little Lies” y que formará parte de su nuevo trabajo 24/7. El tercer estreno de la semana llega protagonizado por "Una guapa y un Gualtrapa" con "Your beat" el último adelanto de su nuevo trabajo que tenemos muchas ganas de conocer al completo y sobre todo, disfrutarlos en directo, que prometen ser todo un espectáculo. Otro estreno muy esperado ha sido el de Joni Antequera, Amatria, que llega con “Una advertencia” y toda una declaración de intenciones, “si salgo de fiesta, ya vuelvo mañana”, situación en la que nos hemos visto muchas veces reflejados.

Dejamos las novedades musicales de esta semana para hablar de las citas imperdibles este verano que se traducen en muchos y muy buenos festivales: el primero el Tomavistas de Madrid que suma un día a su nueva edición (21 al 23 de mayo), el San San Festival (9, 10 y 11 de abril en Benicassim), el Spring Festival (29 y 30 de mayo en Elche), el Cooltural Fest (20 al 23 de agosto en Almería) y el Ojeando Festival de Ojén (10 y 11 de julio, Málaga).

Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por ELYELLA que celebrarán su décimo aniversario el 24 de octubre en la Sala La Riviera, Madrid.