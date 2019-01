MORGAN: "Nos encanta la energía que se genera con el público en los conciertos"

Morgan han comenzado el año a lo grande y no es para menos. Su segundo trabajo de estudio, "AIR", sigue dando que hablar, tanto como el gran ambiente que se genera en todos los conciertos que ofrecen y que ellos mismos disfrutan más que nunca. Aunque ellos llevan muchos años dedicándose a la música, no fue hasta el 2016 cuando decidieron crear MORGAN. Una suerte que tuvimos todos porque han conseguido que jóvenes y no tan jóvenes, opten por un estilo de música fuera de lo convencional. Funk, soul y por supuesto grandes comosiciones acompañadas de la enigmática voz de su cantante, Carolina (Nina) de Juan.

Nina, Paco y Alejando, 3 de los 5 mimebros que nos han visitado hoy, siguen sin creerse todo el éxito que han cosechado y que sin duda seguirán cosechando. Esa timidez ante el micrófono se pierde luego sobre los escenarios donde son ellos al 100%. Y todos los que los hemos podido disfrutar en directo, lo sabemos. Si aún no te has animado a verlos, es el momento perfecto para hacerte con una entrada, porque merecen la pena. Mucho.

Hola! Os dejamos aquí nuestro pequeño homenaje a Fleetwood Mac! Grabado en @StudiosMetropol y contando con las manos y la acústica del gran @PereMallen ✨. Esperamos que os guste y la recibáis con todo el cariño con que la hicimos!! �� https://t.co/7E0C71C1xq pic.twitter.com/GdhoMwTRi7 — MORGAN (@morgan_musica) 18 de diciembre de 2018

Siguen llevando toda la producción de su propia banda. Aunque alguna multinacional haya coqueteado con ellos, se sienten con la libertad para seguir como hasta ahora. Sienten que tienen las riendas de todas sus creaciones y les reconforta saber que si todo sale adelante es gracias al trabajo de todo el equipo que les acompaña.

Próximamente podremos disfrutarlos en dos ocasiones en Madrid, ambas en el Circo Price (viernes 19 y domingo 27), el sábado 2 de febrero en la sala Alitar de Granada y el domingo 3 de febrero en la sala Hangar de Córdoba... y más fechas por anunciar próximamente.