María de Juan: "Mi pasión es la música y es a lo que me quiero dedicar siempre"

Los Tiempos Modernos se encienden hoy al ritmo de María de Juan y su primer disco “24/7”. Un disco compuesto con el corazón y en el que se disfrutamos de 8 temas que nos han conquistado por completo. Estamos ante un álbum conceptual que gira en torno al tiempo, a las horas del día, nos dice. María se dio cuenta de que había sentimientos y temáticas que estaban relacionados con la hora en la que ella componía y por eso quiso no solo poner título a las canciones sino también añadir la hora en la que cada una puede encajar mejor.

Sus principales influencias, entre las que se encuentran The Cure o Portishead, son principalmente anglosajonas. Ya le hemos escuchando cantar en inglés, pero ahora, en su primer larga duración, se lanza por completo a cantar en castellano. Así es como le ha llegado la inspiración para componer todos los grandes temas que nos encontramos en 24/7. Hablando de sus composiciones, no tiene ninguna favorita, porque no podría decantarse por ninguno de sus “hijos” pero sí que ofreció 3 de ellas para brindar ese aperitivo a todos nosotros: “De Azul”, “Erizo” y “Monterrey”.

María de Juan inició la búsqueda de su esencia hace un par de años con su primera incursión en la música. Ese camino lo ha ido labrando poco a poco, con la ayuda del productor Manuel Cabezalí. “Ahora he desarrollado mi sonido y he podido encontrarme”, añade. En cuanto a la composición, ha estado más de un año entregada en cuerpo y alma a “24/7”, algo que se aprecia en cada rincón que encontramos. Está claro que María De Juan ha llegado para quedarse porque como ella dice, “La Música es mi pasión y quiero dedicarme a ella toda la vida”. Con esa voz, entereza y gran capacidad de composición, no nos cabe la menor duda.

PRÓXIMAS FECHAS:

→ 5 DE MARZO- PLANTA BAJA- GRANADA

→ 6 DE MARZO- MOBY DICK -MADRID

→ 20 DE MARZO- CERVANTES THEATRE- LONDRES