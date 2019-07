Jose Manuel Piñero: "El público hace que en el Low Festival se esté muy a gusto"

El Low Festival de Benidorm es uno de los festivales más esperados años tras año. El buen ambiente, la buena organización y por supuesto, la buena música son los ingredientes que hacen de un evento de esas características algo inolvidable. Y para dar fe de ello charlamos un ratito en los Tiempos Modernos con José Manuel Piñero, directo del Low Festival de Benidorm. Nos atiende desde el recinto del festival porque ya están en plena faena, preparando todo para que del 26 al 28 de julio, disfrutemos de la undécima edición.

Grandes nombres son los que vamos a poder ver este año sobre los diversos escenarios del Low Festival, “si me dicen hace 8 años que vamos a tener en el festival a New Order, no me lo creo”, nos dice. Y es que los ingleses son uno de los platos fuertes a nivel internacional que nos acompañará este año, junto a otros de la talla de Cut Copy, Bastille, The Vaccines o Foals, entre otros. El apartado nacional no se queda corto: Fangoria, La Casa Azul, Dorian, Monterrosa o los enormes Vetusta Morla además de un buen puñado de nombres emergentes. “Alguien tiene que seguir la semilla que plantaron grupos como Los Planetas”, añade. En este sentido, el Low Festival lo tiene claro, es necesaria una ventana para esas banda que quieren hacerse un hueco en el complicado mundo de la música.

El recinto del Low Festival tiene en si un microclima que hace que esos tres días se disfruten al máximo. Jose Manuel nos invita, además, a descubrir Benidorm y sus playas, que por el día están fenomenal y que nos sirven de preparativo para una larga tarde/noche musical. Son ya 11 ediciones las que avalan un festival hecho por amantes de la música para amantes de la música. Muchos de ellos que vienen, además, con sus hijos para seguir transmitiendo de generación a generación, ese amor insaciable por la música en directo.

El Low Festival de Benidorm se celebrará los días 26,27 y 28 en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Y nosotros, ya estamos contando la horas para disfrutar de esta nueva y vibrante edición.