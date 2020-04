El verdadero valor del trabajo y que nunca encontrarás en el salario

¿Qué es el trabajo y para qué sirve? En el podcast 'Siempre aprendiendo' del periodista y sacerdote Josetxo Vera, ahondamos en esta cuestión. Es una de las caracteristicas que distingue al ser humanos respecto a los animales. El ser humano puede trabajar para modificar y crear. En las primeras páginas del libro del Génesis ya se hace visible la convicción sobre la cual el trabajo constituye una dimensión fundamental para la existencia humana.

Dios manda a Adán y Eva a poseer la Tierra, pero no por mandato de posesión o dominio arbitrario, sino un dominio para darle plenitud. Ese mandato no se refiere directamente al trabajo, pero manifiestan un mandato al hombre de desarrollar el mundo para mejorarlo. El trabajo nos permite colaborar con la creación. Cuando el ser humano trabaja está reflejando la acción misma del creador sobre el Universo. Este proceso de transformar y desarrollar el mundo, es universal, porque atañe a todos, pero a la vez es un proceso personal.

Por tanto, el trabajo es todo lo que hacen los humanos que provoca el paso de lo dado naturalmente a lo que es transformado culturalmente. Si encontramos un tomate silvestre en el campo, no pensamos que es fruto del trabajo del hombre, pero si nos encontramos un huerto de tomates, percibimos una transformación entre lo que nos ha dado la tierra y lo transformado culturalmente, con el huerto bien ordenado y protegido.

Es un bien solo humano para desarrollar la tierra. El Papa Francisco habla muchas veces de las tres 'T' que son sagradas para el desarrollo humano: “El techo, la tierra y el trabajo”. El trabajo es un aspecto fundamental para nuestra vida. Sin él, nuestra humanidad no avanza y no crecemos como personas.

El trabajo permite al hombre ser humano. No tener trabajo o haberlo perdido, nos hace perder la ilusión, nos descuidamos en lo personal. Se deshumaniza. Es cierto que el trabajo está ligado al sueldo, pero tiene un sentido más profundo, de colaborar por el bien común, lo que va más allá del horario, la jubilación, etc.

Todo trabajo nos humaniza. Si el hombre no trabajara, desaparecería de la tierra, porque su degradación como raza sería total. Su supervivencia estaría en peligro. El hombre se protege del frío con una pel que fabrica, y no se alimenta de lo que encontramos, sino de lo que produce. No vivimos en cuevas, sino en hogares. Todo ello es fruto del trabajo. Por eso, es esencial para nuestra supervivencia.

Contribuye al progreso de la técnica y la Ciencia, pero también permite el avance cultural y moral. Cuando llega la jubilación, la creación le sigue necesitando, quizá para ayudar a los más necesitados o para aquellos que lo necesitan. San Pablo también lo expresaba: “Quien no trabaje que no coma”, y no solo se refería al trabajo salarial, sino también al humano.

No es un castigo, es nuestra aportación a la creación de Dios para hacer que crezca. El valor no se mide por el sueldo, sino por su sentido y la medida en el que te dignifica.