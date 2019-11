¿Sabes cuál es el centro de la vida cristiana?

"Cada vez es más difícil saber qué es lo importante". Josetxo Vera estrena sexto capítulo de su podcast 'Siempre Aprendiendo' y en esta ocasión pretende explicar cuáles son los puntos clave que nos hacen ser cristianos. ¿Qué nos define como cristiano? "Hay lío sobre cuál es el centro de la vida cristiana. ¿Qué es lo propio de la vida cristiana?"

¿Qué es ser cristiano? ¿Cuáles son los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta? No es un tema sencillo, ya que cada uno tiene una vida, una educación y diferentes circunstancias a su alrededor que en definitiva, también nos afectan. Y al afectarnos, también lo hacen en nuestra vida cristiana. Por eso Josetxo Vera, trata de profundizar en este tema en esta nueva edición de 'Siempre Aprendiendo'.

Puede que todavía no te haya quedado del todo claro esto del centro de la vida cristiana. Por eso el sacerdote Josetxo Vera te ha preparado un test para que puedas comprobar si te has quedado con las cosas más importantes. Responde a las preguntas y asegúrate de que te has enterado de todo:

Josetxo Vera nos acercan algunas de las cuestiones más destacadas de la vida de la Iglesia y de nuestra fe, para aprender y acercarnos más a estas realidades. 'Siempre aprendiendo' es ese podcast que te enseña lo que necesites saber sobre la religión católica.