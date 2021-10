Se abre en la Iglesia Universal el camino sinodal: dos años para caminar juntos y escuchar a todos

Este fin de semana ha tenido lugar un acontecimiento importante para la vida de la Iglesia Universal con una mirada de muchos años por delante. Este fin de semana ha empezado en Roma el camino sinodal, el proceso que llevará hasta la celebración del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023.

Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es un Sínodo? Es una reunión de las personas que trabajan en la vida de la Iglesia. A lo largo de la historia ha habido muchos sínodos. Los sacerdotes de un lugar, con el pueblo de Dios, se reunían para ver cómo se podían articular los mensajes o mejorar la vida cristiana. Esas reuniones fueron perdiendo presencia a lo largo de la historia. El Concilio Vaticano II renueva la figura de los sínodos y establece unas reuniones periódicas en las que los obispos se reúnen para debatir cuestiones importantes en la vida de la Iglesia: jóvenes, familias…



O también puede haber Sínodos relacionados a cuestiones especiales, hubo uno sobre la familia, por ejemplo. El Papa convocó, después del Sínodo de los jóvenes que fue en 2018, el Sínodo sobre la sinodalidad. Es una palabra muy difícil, ¿qué quiere decir sinodalidad? Sínodo significa “caminar juntos”. Entonces este sínodo sobre la sinodalidad nos habla sobre cómo podemos mejorar nuestro caminar juntos. Dice el Papa Francisco que la sinodalidad es el modo de ser de la Iglesia en el tercer milenio. La Iglesia, en este milenio que acabamos de empezar, tiene que hacerse sinodal. Hay una cosa que es muy importante: el Papa no está pidiendo un debate sobre la identidad de la Iglesia. Eso ya está bastante definido. Tampoco es un debate sobre la misión de la Iglesia.

¿Qué es lo que pretende la sinodalidad? Lo que pretende es hacer visible un cambio en la cultura de la Iglesia, en el modo de hacer y en el modo de ser. Lo que el Papa Francisco impulsa es de algún modo un cambio en la cultura de la Iglesia.

Ha sido un tema habitual en el ministerio del Papa Francisco: cómo tienen que ser los sacerdotes, los obispos, cómo tienen que ser los laicos. Una transformación de la cultura de la Iglesia que ahora tiene nombre, vamos hacia la sinodalidad, hacia una cultura en la que todos participamos juntos, caminamos juntos y nos apoyamos. Es un nuevo modo de hacer y va a costar mucho. No está la identidad de la Iglesia en manos de la Iglesia, no está la misión en manos de la Iglesia, eso lo hemos recibido.

Este camino sinodal se ha abierto este fin de semana en Roma y el fin de semana siguiente en todas las diócesis españolas. El Papa quiere que este camino sobre la sinodalidad lo hagamos ya de una manera sinodal, que ya empecemos a hablar todos con todos. Hay tres palabras muy importantes: escuchar a todos, dialogar con todos y discernir. Estas palabras están en el eje de la sinodalidad. Lo que el Papa quiere es que, antes de llegar al Sínodo de los Obispos en 2023, en toda la vida de la Iglesia haya encuentros para hablar sobre cómo hay que vivir este caminar juntos.

Por eso el Papa abre un proceso sinodal donde se pretende que en todos los lugares haya grupos reflexionando sobre esta cuestión. Para este Sínodo tenemos que saber que podemos encontrar mucha información en esta página web.

El camino sinodal tiene tres fases: la diocesana, hasta abril del año que viene, se trata que en cada parroquia se hable sobre el Sínodo. Después se reúnen todos los grupos, mandan unas aportaciones y se elabora un documento de trabajo. La segunda fase será un sínodo continental que tendrá lugar de septiembre ’22 hasta abril ’23. Se va a volver a dialogar y se hace una propuesta de documento que se llevará al Sínodo de los obispos en el octubre de 2023.

Una idea muy fuerte de la Sinodalidad es que el objetivo no sea un documento final, sino una nueva forma de trabajar y de colaborar. No será un documento de 100 páginas, se tratará de cómo va a cambiar tu forma de participar en la vida de la Iglesia. Para esta primera fase diocesana, el Papa invita a escuchar a todos, que las parroquias hagan el esfuerzo de llegar a los que no llegan, a los que son miembros de la Iglesia, pero no participan en las actividades. Llegar a todos y trabajar con todo el mundo.

Una vez que creas un grupo en tu comunidad cristiana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero preguntar quién forma el grupo de trabajo, cuántas veces se va a reunir…en la página web que te decía hay un documento preparatorio que va explicando que significa un sínodo. El Papa Francisco nos dice que en el fondo se trata de responder a dos preguntas fundamentales: ¿Cómo se realiza este caminar juntos en la propia Iglesia particular?, ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos?

De algún modo el Papa nos pide escuchar a todos, dialogar cada uno según sus impresiones y también ponerse en relación con el Espíritu Santo. No es muy sencillo el asunto, pero, por encima de la dificultad o de la complejidad, lo que está por encima es el deseo de la Iglesia de encontrarse con todos. Después de esos encuentros sinodales en las parroquiales habrá el 30 de abril un gran encuentro sinodal de la Iglesia en España donde participarán los obispos, los representantes de los equipos sinodales etc…

Me parece que es una primera fase diocesana muy interesante y estás llamado tú también a participar en el Sínodo.