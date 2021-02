Álvaro Estrella: "Las voces en Eurovisión deben ser en directo. También los coristas"

El Melodifestivalen 2021 ya ha arrancado. 28 artistas pugnan desde el pasado sábado por lograr el triunfo en el famoso festival sueco y representar al país en Eurovisión. Álvaro Estrella es uno de ellos. El cantante, de origen chileno, presenta este año la canción "Baila Baila" tras debutar en 2014 con "Bedroom" y llegar a la final en la pasada edición con "Vamos amigo" junto a Méndez.

En una entrevista para "Pasaporte a Eurovisión", Álvaro Estrella desvela que su candidatura de este año es un 'reguetón pop'. "Estamos ensayando con los bailarines y con mi coreógrafa, que es la misma de "Vamos amigos". Le estamos dando duro. Es una canción con mucha energía donde de nuevo apostamos por el spanglish. Es un número con pasión, como somos los latinos. Muy sexy", asegura. De hecho, adelanta que la puesta en escena tendrá mucho más baile que "Vamos amigo".

Álvaro Estrella admite que el Melodifestivalen de este año - el último con Christer Björkman al frente - tiene importantes nombres que rivalizan con él para la victoria, pero asegura que su mayor enemigo es él mismo. De hecho, Álvaro no tiene problemas en reconocer que su debut en 2014 fue algo prematuro. "Era muy joven y no sabía dónde me metía. Fue una buena experiencia pero no estaba preparado para todo lo que se venía. Con 'Vamos Amigo' me sentí mucho mejor. Con 'Bedroom' yo era otro Álvaro con respecto al de ahora", señala.

Más allá de la competición, Álvaro Estrella cree que el Melodifestivalen de este año ayudará a transmitir alegría en tiempos convulsos. "Todos los que participamos en el Melodifestivalen tenemos la misión de dar energía a la gente que nos sigue en casa y que lo está pasando mal", explica.

Pese a que no ha ganado el Melodifestivalen, Álvaro ha estado hasta en cinco ocasiones en Eurovisión como corista. Su mejor experiencia fue la de 2011 junto a Eric Saade. "'Popular' era una actuación muy exigente porque era mucho baile y mucho canto. Aprendí mucho de aquella experiencia, como cantante y como bailarín", señala.

¿Y está a favor de que se supriman los coros este año en Eurovisión? Álvaro entiende que sea por cuestiones sanitarias fruto de la pandemia del coronavirus, pero confía en que esta norma no siga vigente en los próximos años. "Cantar en directo es muy diferente a cuando las voces están grabadas. Corres el peligro de que todo suene como un disco. No es el camino que debería tomarse. Quiero que el festival siga siendo con las voces en directo", sentencia.