TVE descartó en los años 80 llevar a Olé Olé, Alaska y Gabinete Caligari a Eurovisión

Olé Olé no sólo estuvo en el cajón de opciones de TVE sino que salió de él. A mediados de febrero de 1984, la revista "Hola" entrevistó a la banda liderada por Vicky Larraz “tras saber que serían ellos los representantes de España en Eurovisión”. Pero al final no fueron, claro. ¿Y por qué? Se barajan varias opciones: Una, que se dieran por seleccionados al ser los únicos famosos que se habían postulado. Otra opción pudo ser que las filtraciones nunca traen nada bueno y quizás el manager del grupo hiciera esta entrevista para forzar a TVE a decidirse. Pero el Ente es mucho Ente. Y, finalmente, esposible que el comité pensara que “Lady, Lady” era mejor que la canción presentada por Olé Olé, aunque este tema no pasase a la historia del pop.

También hubiera sido un puntazo haber contado con Alaska y Dinarama, aspirantes al festival de 1985 con la canción "Ni tú ni nadie". ¿Y por qué no fue la elegida? En el anterior programa hablamos de la querencia que tenía Paloma San Basilio y su equipo por vivir la aventura eurovisiva… y a veces ha pasado que, más que por méritos propios, las decisiones se tomaban porque “se le debía algo a alguien”. Ya había pasado con Jaime Morey en el 72. Alaska que es muy eurofán, tenía en aquel momento una imagen muy radical, rompedora y transgresora. Pero en TVE no estaban para experimentos, dado que el último puesto de Remedios Amaya estaba muy reciente y no querían jugársela. Y teniendo a Paloma San Basilio, que venía de triunfar con Evita, no se lo pensaron dos veces.

Por último, otro grupo referente de la movida madrileña como Gabinete Caligari también estuvo a punto de ir a Eurovisión con la canción "Al calor del amor en un bar". El propio Jaime Urrutia lo confirmó en una entrevista en COPE hace dos años.