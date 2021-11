Eva Mora: "Tengo mi canción favorita para el Benidorm Fest"

Eva Mora fue designada el pasado mes de agosto como la nueva jefa de delegación de TVE en Eurovisión. La periodista, que ya se había desplazado en varias ocasiones al certamen para cubrir el evento y había comentado el especial 'Europs shine a Light' durante la pandemia, tomaba así las riendas de un gran sueño: devolver a España a lo más alto de la tabla en el programa musical más visto en el mundo. Tras cien días en el cargo, Eva Mora está satisfecha de todo el trabajo ya realizado. "Estoy muy contenta y orgullosa de lo que hemos sido capaces de hacer en un tiempo récord. Hemos cambiado cosas y hemos sembrado para que florezca algo importante. Sólo con eso ya puedo decir que me iría satisfecha a casa. Pero quiero continuar, obviamente", ha dicho en su entrevista para el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE.

La periodista agradece la calurosa acogida que ha tenido por parte del mundo eurofan tras su nombramiento y asume su puesto con mucha responsabilidad. Ella lo tiene claro: su proyecto eurovisivo es a largo plazo. Tanto es así, que su cabeza ya está puesta no en el festival de 2022, sino en el de 2023. "Soy consciente de que hemos llegado con el tiempo justo a esta temporada. Y eso ha hecho que mi cabeza no esté en 2022, sino en 2023. Hay que empezar a trabajar a tope una vez acabe el festival. Ahora estamos en un momento de cambios y transición y estamos cumpliendo con los plazos. El problema es que aquí no vale salvar los muebles, sino hacerlo lo mejor posible con los factores que tengo", ha dicho.