Una Trastienda “de pura madre” con la actriz Ana María Simon

Venezuela está en la actualidad, más que nunca. Y los venezolanos en España, también. Sus historias, su vida, su decisión de “volar” lejos de su patria y sus opiniones. Su vida. Y en La Trastienda Podcast tenemos esta semana a una venezolana de altura, o en sus palabras: “de pura madre”. Con más de veinte años de trayectoria en Venezuela en la radio, en el escenario y en televisión, Ana María Simón es una mujer de bandera. La recibimos en COPE, en nuestra casa, y llega al estudio pisando fuerte para hablarnos de su monólogo de comedia “De Pura Madre”, que podemos ver en el Pequeño Teatro Gran Vía, en la Gran Vía de Madrid.

Su stand up comedy está basado en el libro del mismo nombre, que escribió tras tener una hija en 2014, y del que vendió más de 15.000 copias en menos de seis meses. Un embarazo “complicado” la llevó a escribir sobre todo aquello con lo que “no cuentas” cuando recibes la buena nueva. Pero no se dirige únicamente a madres primerizas, si no que habla a los hombres y mujeres que tienen (o no) un bebé en brazos, “a las madres que ya lo tienen, a los padres que las acompañan y que las han visto reír y llorar en menos de un minuto, a quienes no saben si…; a los que definitivamente no…; a quienes están a la espera (de un bebé o del momento); a quienes tienen cerca a una embarazada y necesitan entender el por qué de tantos altibajos en su carácter, y en general a todo aquel que quiera pasarlo bien”.

Y para los entendidos, esta semana hacemos revivir el “reto zuaz” a esta maracucha. Además de todo esto, te traemos nuestra sección favorita, el Notinútil, con las noticias más curiosas como el hombre que viajaba con más de 5.000 sanguijuelas vivas en la maleta… ¿Pasamos un rato divertido?

Escucha y comparte el podcast de La Trastienda, presentado por Marí Ruiz (@yosoymariaruiz) y Ricardo Miranda (@popinteractivo). Y recuerda que puedes ver La Trastienda en televisión, de lunes a viernes a las 22:00hs en Trece.