Ana Pérez, de RedMadre: “El aborto es un fracaso personal que muchas chicas no logran superar nunca”

Un mostrador, un almacén y mucha ilusión. Así es el local del que dispone la Fundación RedMadre en la toledana calle Diputación. Al llegar, Rose me dio la bienvenida. Estaba encantada con la presencia de “Imparables”, aunque se vislumbraba en su gesto cierto estrés. De hecho, se disculpó: “Es que los jueves son los días de más ajetreo para nosotras. Es cuando recibimos los enseres que luego donamos a las madres.” Razón no le faltaba, por momento parecía el camarote de los Hermanos Marx.

Rose ejerce de consejera de todas ellas. Especialmente conmovedor fue observar la manera en la que afeaba a una chica joven, embarazada, la actitud que mantenía hacia su madre, que también está en estado, al tiempo que trataba de consolar a esta última: “Cariño, tu no llores porque sigues en edad fértil y no pasa nada. Las dos tenéis que vivir vuestros embarazos con naturalidad.” Lo dicho, una experiencia digna de presenciar.

Así son en RedMadre, que llegó a Toledo en el año 2009, con el objetivo de apoyar y asesorar a las mujeres para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto desde que tienen conocimiento de la gestación y hasta que el bebé cumple un año -aunque hay casos en los que siguen prestando ayuda pasado ese tiempo.- Una clara apuesta por la vida.

Mariló es la encargada de recibir a las futuras o recientes mamás, para que sean ellas las que relaten los problemas por los que están pasando, para determinar qué tipo de ayuda precisan, desde pañales a potitos, pasando por juguetes o ropita de bebé. Almacén que miman hasta el mínimo detalle las voluntarias de RedMadre, y que gustosamente me mostró Ana Pérez, su presidenta, mientras manteníamos una amena charla, en la que me explicaba el papel que desempeña esta fundación: “Aquí suelen venir chicas embarazadas de entre 25 y treinta y tantos años. Muchas de ellas suelen dudar a la hora de seguir o no adelante con la gestación. Algunas precisan de apoyo psicológico, de asesoramiento jurídico o médico. Podemos decir con orgullo que de cada diez mujeres que recurren a nosotros, nueve continúan con su embarazo.”

Y es que son numerosas las consecuencias psicológicas que tienen para la mujer afrontar un aborto: “Es un fracaso personal que muchas chicas no logran superar nunca. A mí a veces me llaman mujeres que reconocen que abortaron hace unos años, y que no se encuentran bien. Es un impacto psicológico muy fuerte.”

España necesita niños, dado el progresivo envejecimiento de la población. Situación que en nuestro país va camino de convertirse en un problema estructural, dado el déficit de ayudas por parte de las administraciones públicas, tal y como lamenta la presidenta de RedMadre Toledo: “Es algo que se debería legislar. Si queremos que nos paguen las pensiones del futuro, la natalidad debe crecer. Para ello deben crecer las ayudas públicas, que a día de hoy son muy escasas.”



Los datos hablan por si solos. Según el informe “Mapa de la Maternidad 2017” presentado por la Fundación RedMadre, el Estado destina 34 millones de euros a financiar el aborto y 3,6 a la mujer embarazada.

Déficit de ayudas públicas a los que se suman los despidos de las mujeres de su puesto de trabajo cuando se quedan embarazadas, tal y como recuerda Ana Pérez: “En RedMadre luchamos por que la maternidad nunca sea causa de discriminación laboral. Aquí constantemente nos llegan mujeres que fueron despedidas en el momento de quedarse encinta. No les renuevan el contrato y las despiden. Así es imposible.”

Además, demanda medidas de conciliación laboral, como dotar a las guarderías de un número mínimo de plazas para poder acoger a los hijos en cualquier época del año, permitiendo así a las mamás trabajar: “A día de hoy la ley no lo establece, porque es en primavera cuando se solicitan las plazas, pero en muchos casos no dan a luz hasta más adelante.”