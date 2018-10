Viajar con niños en el coche a contra marcha

A la vuelta de la esquina tenemos ya los primeros puentes, los primeros viajes de otoño, y ya sabemos que 895 personas han muerto en accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas en los nueve primeros meses de este año, doce más que en el mismo periodo de 2017. En esos accidentes hay también niños, y los padres estamos muy preocupados con su seguridad.

Desde que nuestros hijos iban en los sistemas de retención infantil, las sillitas, el panorama ha cambiado bastante. Y desde hace unos años se recomienda llevar a los niños a contramarcha. Pero incluso las recomendaciones han cambiado en muy poco tiempo.

La Academia Americana de pediatría, recomendaba que por lo menos los niños viajen así hasta los dos años, pues bien, hace tan solo unas semanas las indicaciones aumentaban hasta cuatro años. Vamos a ver como repercute esto aquí en España.

Y tenemos la suerte en España de ponernos de acuerdo a través de la Alianza Española de Seguridad Vial Infantil (AESVI) de la que forman parte la asociación española de pediatría, el RACE y la DGT entre otros. David Fernandez, técnico del RACE, y portavoz.

La contramarcha no es obligatoria por ley, es decir, que a los padres les van a multar si el niño no lleva un sistema de retención adecuado a su estatura o si no va en ningún sistema con seguridad. Las recomendaciones de la normativa de las sillas para ir a contramarcha es hasta los 15 meses, pero en realidad es lo que marque el fabricante en cuanto a edad o estatura.

Los bebés tienen los músculos muy frágiles y por eso se recomienda que vayan en sentido contrario para que el torax pueda absorver un golpe brusco de accidente. Es necesario hacer una campaña de concienciación, porque las sillas en el coche, no son elemento de estorbo sino un seguro de vida para nuestros hijos.

Recomiendan a los padres que busquen bien lo que se ajuste a las necesidades del niño, a la altura, que sea compatible con el sistema de anclaje del vehículo, que sigan las instrucciones de instalación según las normas del fabricante. Y lo más importante que nos dejemos asesorar por los vendedores donde existan diferentes modelos de sillas para viajar con los peques de manera segura.