Puedes educar a tu hijo para que sea un líder innovador

Fran Chuan lleva 25 años hablando de innovación relacionado con la educación. Es experto conferenciante que desde hace más de 25 años estudia y habla de la innovación. Y lo hace no desde la visión mitificada del concepto, sino sobre la base de lo que realmente es: un intangible que sin curiosidad e ideas creativas se queda vacío cuya clave radica en las personas y no tanto en los conceptos, métodos y herramientas. Consciente de lo que todavía queda por hacer, Fran dirige los procesos de innovación con su estilo muy personal a través de charlas divertidas que unen inspiración y provocación, haciendo preguntas abiertas a directivos, profesionales, estudiantes y educadores; sabiendo que en la no respuesta radica también la innovación.

Concretamente centra sus conferencias en el análisis y la reflexión sobre cómo la condición humana es una fuente inagotable de generación de oportunidades pero también de despilfarro de recursos, y de qué manera pueden influir las distintas características del liderazgo en los modelos culturales y sociales. Sobre esta base, Fran Chuan dedica parte de su tiempo a analizar la relación entre innovación y educación, y cómo hay que trabajar desde ya con los más pequeños en procesos que aprovechen los resultados basados en el error, detectando oportunidades reales, enseñando desde el para qué, proyectando a estos niños para que su capacidad innovadora sea imparable en el futuro.

Ha sido una de las entrevistas más interesantes de Hablar en familia porque Con él definimos innovación y sobre todo, las cualidades del líder. Que no solo puedes inculcar a tu hijo, sino que igual te sirve para ti mismo en tu trabajo.

"Si educáramos correctamente a nuestros hijos no tendríamos que hablar de innovación empresarial”, explica Fran Chuan.

Recientemente Fran Chuan ha publicado su segunda obra, titulada ‘Autenticidad’. Este libro reflexiona acerca de la importancia de la autenticidad de las personas, de los equipos y las organizaciones a partir de las conversaciones entre dos personajes, un alto ejecutivo que ha perdido su trabajo y un consultor independiente focalizado en la cultura de la innovación. “Solo si los líderes son auténticos, es decir, coherentes entre lo que piensan, dicen, hacen y sienten, sus compañías podrán avanzar”.

Dale al play y no te pierdas esta entrevista.