Carolina, la cara oculta de los enfermos mentales adolescentes

Carolina tiene 14 años, cuando está bien es un cielo de niña. Es muy dinámica, ha hecho siempre deporte pero ahora ha ido dejándolo todo, ya no monta en bici, ni hace natación, ni quiere ir a montar a caballo. Participaba de muchas actividades de grupo pero ahora no quiere ni salir de casa. Sus padres Belen y Placi, y sus tres hermanos disfrutan mucho con ella porque es muy divertida, graciosa y cariñosa. Este es el perfil de Carolina cuando su trastorno no aparece y puede convivir en su entorno natural. Pero en los últimos tiempos su vida y la de los suyos es un calvario.

Vive en Salamanca, donde no puede recibir la atención psiquiátrica que necesita porque Carolina padece el trastorno de alcoholismo fetal que la convierte en una niña agresiva con ella misma y su entorno. Además sufre una discapacidad intelectual del 79%. Carolina fue adoptada por sus padres cuando tenía nueve meses. Sus otros tres hermanos también son adoptados. No hace falta que expliquemos el amor incondicional en la acogida que han experimentado esta familia generosa hasta el límite. Y con todo el dolor del corazón sus padres han querido hacer un llamamiento para su lucha personal: conseguir un recurso de asistencia que no suponga entrar continuamente en el hospital. Carolina necesita ser atendida con un recurso de larga estancia que sus padres no pueden costear en un centro privado, necesitan un recurso público.

”Mi cabeza no funciona bien. Tomo diariamente mucha medicación y me cuesta mucho seguir las normas. Necesito mucha estabilidad en mi entorno. Mis padres no saben ya donde llevarme para que me ayuden. Yo cada vez quiero salir menos de casa y no quiero relacionarme con nadie. La gente me mira raro. No me acostumbro a verme sujetada de pies y brazos, ya sea en una camilla o por tres o cuatro adultos para evitar que me autolesione o haga daño a los que me rodean.” Este es el texto que acompañan en su petición de change.org donde piden #unasoluciónparacarolina.

Las crisis de conducta que sufre Carolina hace necesaria la activación del servicio de emergencias 112 constantemente. La trasladan al servicio de urgencias donde la administran una fuerte medicación para sedarla con benzodoazepinas y neurolépticos. Belén y Placi nos atienden por teléfono desde el hospital donde se ha producido una crisis más. A Carolina la atienden en el hospital además como si fuera una persona adulta. Belén explica que ya “No hay recurso educativo para ella, hemos pasado por siete colegios. Pedimos un recurso sociosanitario con internamiento para estabilizarla a medio plazo, para que puedan eliminar la toxicidad que tiene en su cuerpo en dosis muy altas con tanta medicación”.

El psiquiatra de referencia en Salamanca ha enviado a la Fiscalía y a protección de menores su caso para pedir ayuda después de cinco ingresos en la unidad de psiquiatría en Castilla y León que no es más que una unidad de corta estancia de tres semanas que no ayuda a mejorar a la niña.

Su padre explica porqué han decidido hacerlo público: “esto sucede cada semana, pero no queremos acostumbrarnos porque no podemos vivir esto nosotros solos y por eso hemos lanzado esta campaña con mucha gente que nos ayuda”. Belén recuerda que para toda Castilla y León no hay recursos siendo muchos los niños y sus familias que están pasando por situaciones de dejación administrativa.

En España se calcula que el 3% de la población tiene una patología mental severa, y cerca de nueve millones de personas pueden sufrir algún trastorno a lo largo de su vida. Si esos pacientes son adolescentes los datos pasan casi desapercibidos, pero la realidad es que los trastornos están ahí y cada vez son más habituales por el tipo de vida, estilo educativo y en muchos casos sin buscar más explicación, porque la patología aparece.

La Orden de San Juan de Dios está al frente del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, la doctora Monserrat Dolz, es la coordinadora del Área de Salud Mental. Su forma de trabajar es realmente un modelo para la salud psiquiátrica en niños y adolescentes: “Tenemos programas de diagnóstico. La parte biológica es lo primero, saber qué les suceden. Pero luego la parte psicológica de cada caso es fundamental. Hay que tratarla, abordarla de forma intensiva apoyando a las familias”. En esta institución además de la parte médica con el paciente potencian el tratamiento familiar y les acompañan en todo el proceso. La doctor Dolz recuerda que se trabaja también “la parte social porque esa niña tiene que volver a la escuela, una escuela adaptada a los talentos, buscar un entorno social en el que se sienta agradable. En definitiva, hacer este encaje para que esta vida tire adelante”. Este recurso se ofrece en la sanidad pública catalana como un proyecto piloto, con el objetivo de mejorar la vida de estos adolescentes. La realidad es que no existe en toda España, de nuevo creando esa brecha diferencial de oportunidades entre comunidades autónomas.

Si quieres escuchar las entrevista completas no tienes nada más que darle al play del podcast Hablar en familia.