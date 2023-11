"Solo con mi cadáver": El mensaje de una madre de un migrante a su nieto que quiere cruzar el océano en cayuco

La inmigración sigue siendo protagonista en España. Salvamento Marítimo rescató este lunes a 38 migrantes, dos de ellos menores, que iban en dos pateras localizadas a unas 30 millas de la costa de Cabo de Palos, en Murcia, y los trasladó al puerto de Alicante, donde fueron atendidos por Cruz Roja. Durante las últimas horas han llegado a las costas alicantinas varias pateras. El sábado de madrugada se localizó 1 en Moraira, con 16 hombres a bordo, y horas después arribó otra a Calpe, con 14 varones, uno de ellos menor de edad. En COPE te estamos contando 'El drama de llegar a Europa'.

Con este escenario de fondo y coincidiendo con la llegada a Madrid de parte de los 1.134 migrantes procedentes de Canariasque acogerá la comunidad, COPE estrenó este lunes este pódcast que ahonda en la realidad que hay tras las rutas migratorias más peligrosas para alcanzar el continente a través de la voz de sus protagonistas: Francis, Boubakar, Boido, Habibu y Sounkarou. Los principales comunicadores de esta radio también conocieron otras historias relacionadas con lo que ocurre en sus países de origen, como, por ejemplo, el sufrimiento de una madre que ve morir a su hijo al intentar cruzar el océano.

Cruzar el océano en cayuco

Francis salió de África persiguiendo su sueño. Pagó más de 2.000 euros para montarse en un cayuco y estuvo a punto de perder la vida. ¿Cómo fue su ruta por el Atlántico? ¿Qué pasa por la cabeza de un migrante cuando se encuentra en medio del océano? ¿Por qué deciden arriesgarlo todo para salir de su país?Ángel Expósito viaja hasta Senegal, el mayor puerto de salida de pateras, desde allí conoce la historia de este joven, que es la habitual entre otros muchos que no solo buscan un mejor futuro en Europa, sino que son el principal sustento para sus familias.

Se cumplen ahora diez años de que en 2013 al menos 368 personas procedentes de Libia muriesen intentando alcanzar la costa italiana. Es el drama de la migración. Desde entonces, 28.000 seres humanos han fallecido en el Mediterráneo. Una década después, la isla italiana de Lampedusa se encuentra colapsada tras recibir más de 10.000 migrantes, un número superior al total de la población residente. Si el Papa focalizó muchos esfuerzos sobre esta zona tan afectada por el drama, ahora lo volverá a hacer con Canarias, ya que recibirá el 15 de enero al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

"Solo con mi cadáver"

La ruta entre África y Canarias es ahora la mayoritaria y la más mortífera. La isla de El Hierro, con solo 11.000 habitantes, se ha convertido en la Lampedusa española tras recibir en apenas dos meses a más de 3.000 migrantes procedentes de Senegal, cuya devolución no aceptan las autoridades. Personas como Francis. En algunos casos, no consiguen cumplir con el objetivo de tocar tierra española y se quedan por el camino. No solo por el peligroso viaje en el cayuco, como relata el protagonista de este pódcast a Ángel Expósito, también pueden interceptarlos antes.





Uli cuenta a Ángel Expósito que su hijo se montó en el cayuco, pero lo interceptaron, lo detuvieron y lo llevaron a Mauritania. Esta madre destinó todos los ahorros de su vida que tenían para que pudiera llegar a España: solo 500 euros. Sintió una frustración muy grande. A su hijo lo repatriaron y llegó a casa de vuelta, pero lo hizo muy magullado, lleno de fístulas y enfermo por culpa de la travesía en el mar. No sobrevivió. Por eso, si uno de sus nietos intenta cruzar el océano en busca del mismo objetivo de su hijo, tiene claro lo que le diría: "Solo con mi cadáver".