Daniel Luque y su triunfo en Valdemorillo, en El Albero

Decían que era la feria de los jóvenes. Pero fue el más veterano de los seis toreros anunciados en la Feria de San Blas quien mojó la oreja a los más noveles. Daniel Luque cortó tres orejas, salió a hombros y ratificó las buenas sensaciones que dejó el pasado año.

Un inicio de temporada alentador de un torero que reconoce los altibajos de su carrera pero que está llamado a ser uno de los grandes animadores de 2020.

Daniel Luque lo explicó todo en El Albero de esta semana.

¿Contento por la imagen dada en Valdemorillo?

Mucho, porque Valdemorillo se ha vuelto una feria con sus complicaciones. Si salen bien las cosas, es para bien. Pero si salen mal… ojo, porque allí están todos los profesionales, toda la prensa, los aficionados de Madrid. Tiene más peligro del que creemos. Por eso hay que llegar muy fino y preparado. Con las ideas muy claras, y si vas a una feria tan temprana es para dar un nivel importante y que te sirva el triunfo.

¿Cómo se llega preparado a una feria tan tempranera como ésta?

Con mucho trabajo detrás y mucho sacrificio. Cuando llegas a una plaza y puedes cuajar un toro, es cuando uno llega y no te da responsabilidad el público, no tienes preocupaciones. Es cuando uno puede hacer allí lo que haces en el campo y así puedes trasladarlo arriba a los tendidos

Se le notó muy tranquilo, abandonado, como si torease en el campo…

Estuve muy a gusto y lo disfruté mucho. Me sentí querido y respetado en Valdemorillo. Noté que la gente quería verme y quería reconocerme las cosas que hice delante de los toros.

¿Qué ha pasado en los últimos años con Daniel Luque que desapareció de las grandes ferias?

El único culpable he soy yo. Cuando las cosas pasan así, cada día me alegro más de que hayan pasado. Para poder haber sacado lo que llevo dentro de mí. Los toreros que tienen condiciones, es el mayor defecto que podemos tener. Nos conformamos, creemos que vamos a estar ahí toda la vida. Y ahora me doy cuenta de que no hay que dejar pasar ninguna oportunidad. Estoy contento de haber tomado decisiones que debía haber tomado antes. Estoy aquí para dar guerra.

¿Será este año el de Daniel Luque?

No lo sé… pero sí es verdad que me siento muy bien y me noto que sé que puedo hacer el esfuerzo el día que toque. Confío en mí mismo más que nunca. Tengo buen entorno, estoy contento con mi nuevo apoderado… y sí que es verdad que se reúnen muchas cosas para que sea mi año.

¿Qué te ha unido a tu nuevo apoderado, Carlos Zúñiga?

Que queremos las mismas cosas. Es joven como yo, queremos luchar y eso motiva. Voy a dejar en sus manos mi carrera y yo solo puedo sacrificarme, entrenar y luego en la plaza, resolver lo que venga.

Tras Valdemorillo llega Castellón, donde está anunciado con la corrida de Adolfo Martín

Una corrida que para mí es la mejor, porque es la que tengo. Si tuviese la de Juan Pedro diría lo mismo. Pero Adolfo Martín es una ganadería que me gusta. Y también los toreros tenemos que optar por otros encastes. El público está falto de ver cómo los toreros podemos torear otro tipo de toro y ver cómo resolvemos y podemos emocionar al público.

El año pasado se encerró con seis toros en Bayona. Este año será en Dax. ¿Por qué Francia?

Son las dos plazas que me han devuelto a poder estar hablando aquí. Y tengo que ir devolviendo el cariño y lo bien que se han portado conmigo. Y lo haré este año en Dax con la ganadería de Pedraza de Yeltes, que también me ha dado mucho.

Pero suponemos que volver a Sevilla tiene un significado especial para Daniel Luque…

Estoy loco de contento por ver los carteles y estar anunciado. Es verdad que tengo ahí esa espita y poder devolver todo lo que apostaron por mí en mis primeros años. Que cuando me quite el vestido después de torear en Sevilla, todos los que por mi culpa han dejado de creer en mí, vuelva a hacerlo. Eso es lo que quiero.

"Ya he solventado todas las dudas que tenía en mi cabeza"

¿Estamos ante un nuevo Luque?

Para torear bien, necesito estar bien estar al cien por cien en lo personal. A mí me afectaron cosas. Pero es agua pasada, ya he solventado todas las dudas que tenía en mi cabeza. Sé que estoy seguro de mí mismo y que estoy capacitado para hacerlo.

¿Le persigue la frase que pronunció en sus primeros años de alternativa en la que dijo que le faltaban un determinado número de toros para ser figura del toreo?

No, nunca me arrepiento. Era un chaval joven, con todo por delante. Quién no se va a equivocar con esa edad. Yo le voy a dar gracias a Dios por equivocarme y tener la oportunidad de seguir aprendiendo

¿Qué queda de ese Daniel Luque joven?

Soy consciente de la situación que vivo, de lo que me cuesta trabajo y de lo difícil que es el toreo. Lo más importante es estar bien rodeado y que cuando uno salga a la plaza, dar la cara.