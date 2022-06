Distrito COPE: 'Alygatyr'

Aquí estamos, de regreso, una semana más... En Distrito COPE. En el anterior programa hacíamos un repaso a la trayectoria de los Red Hot Chili Peppers, que tocaron el sábado 4 de junio en Sevilla y el miércoles 7 en Barcelona, y vaya dos conciertos se han marcado. Aquí tuvimos la suerte de ir al de Sevilla, y mereció la pena volver a ver a John Frusciante con los otros tres.

Ya no solo eso, sino la sensación de regresar a un concierto de estadio, con 60.000 personas congregadas. Parecía algo imposible con la pandemia, pero que la música vuelve a la normalidad es una gran noticia. En cuanto a los de California... El tiempo pasa para todos, pero la energía y las ganas no las pierden. Ojo, tampoco la calidad. Buen listado de canciones en general, variado. Así que hay que celebrar por todo lo alto su regreso.

La propuesta musical de esta semana es distinta. Una especie de cajón de sastre de lo que hemos ido pensando, así un poco sobre la marcha, lo que nos ha llamado la atención que podía ser de interés para el oyente. Un repaso variado por varias décadas, canciones que, oye, pues tienen su aquel. Hala, a disfrutar.

Listado de canciones

1.- 'Alygatr' - Kasabian (2022)

2.- 'The Joker' - Liam Gallagher (2022)

3.- 'Jumpin Jack Flash' - Aretha Franklin (1986)

4.- 'Pet Sematary' - Ramones (1989)

5.- 'Kid' - Neighbourhood Void (2019)

6.- 'Carry On Till Tomorrow' - Badfinger (1970)

7.- 'Till The End Of The Day' - The Kinks (1965)

8.- 'She's Not There' - The Zombies (1965)

9.- 'Every Beat Of The Heart' - The Railway Children (1990)

10.- 'My Bag (Dancing Remix)' - Lloyd Cole & The Commotions (1987)