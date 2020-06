Esta mal que lo digamos nosotros, pero ya lo dice mucha gente: De Música Ligera te trae semana tras semana la mejor música posible. Y una vez más, lo demostramos con una pila de canciones que no te dejarán quieto en tu sitio. Algunas, adelantos de grandes discos o EPs que vendrán como el de Nueva Vulcano, Maga, Maren, Menta o Bright Eyes. Otras, que han surgido de esta situación de confinamiento, que han sacado lo mejor de artistas como Anier o Penny Necklace. Remezclas de otras canciones como la de Roisin Murphy o la que ha hecho Le Parody de un tema de Julieta Venegas. Y canciones completamente opuestas, que van desde la belleza más absoluta como la de una del último disco de la Mala Rodríguez o la última animalada sonora de Los Ilegales. Y fuera aparte, el último single de Alice Wonder, que te quita el aliento. Ya te lo he dicho: la mejor música posible. Escúchatelo.