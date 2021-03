De Música Ligera: "La Tormenta de Arena"

Otra semana más regalándote los oídos de buena música, como la que nos viene a presentar Muerdo, proyecto manejado por Paskual Cantero, que nos trae su quinto trabajo La Sangre del Mundo, díscazo que sale mañana viernes. Pero no nos quedamos ahí, que va. Te lo gozarás seguro con los nuevos temas de Love of Lesbian, Alice Wonder, Los Telepáticos, ElyElla acompañados de Magüi de Ginebras y Marc Ros de Sidonie, The Horrors, Maika Makovski, No Se a Quien Matar, Santi Campos junto a Vega y a Felipe de Moito, Paul Weller y Miss Caffeina featuring Ana Torroja. ¿Que quieres más...? Pues más. Sonarán también temas de los últimos discos de Alice Cooper, Ferran Palau y Morgan en directo. Vacúnate contra el mal rollo con la mejor música posible.