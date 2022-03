De Música Ligera: "The Long And Winding Road"

Esta semana se nos ha ido un poco de las manos la duración del podcast, pero había tantas novedades de la mejor música posible que hemos sabido de donde recortar. Así que, ahí te van todas: Arcade Fire, Delafe y Las Flores Azules, Weezer, Melifluo, Belako y Hinds, Emilia, Pardo y Bazán, Kora, Everything Everything, Yawners, Tigre y Diamante, Karmento con Idoipe, King Gizzard & The Lizzard Wizard, Santero y los Muchachos, DON CONDOR eta ÑORA ALACRAN, Maldito Murphy y Floating Point. La lista es la larga pero la calidad también.