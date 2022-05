Estás semana en De Música Ligera, cortito y al pie, que la vida no esta para andarse con rodeos. Te alegrarán las orejas Florence + The Machine, La Bien Querida, Iseo & Dodosound, Martha Knight, Bearoid, Ters, Fresquito y Mango, Death Cab For Cutie, Pipiolas con Bego y una remezcla de Lido Pimienta. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse, sobre todo si estáis de festival.