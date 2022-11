De Música Ligera: Fotonovela

Alea jacta est. La suerte está echada. No va más. Esto ya no hay quien lo pare. Si nadie lo remedia, en el podcast de esta semana escucharemos a Anabel Lee, Repion, Belenciana, Depresión Sonora, Lisasinson, Besmaya, Alberto & Garcia, Valiente Bosque, White Lung, Arde, Vermú, Natalia Lacunza remezclada por Zaharia y Perernau y El Combo Batanga. Y ojo, así leído, no parece malo de todo. Y… ¿Sabes por qué? Porque no lo es. Simplemente, es la mejor música posible. Toma.