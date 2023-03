De Música Ligera: For Whom The Bell Tolls

Si ya nos conocías, aquí estamos de nuevo. Y si no, deja de buscar, que ya nos has encontrado: De Música Ligera, la mejor manera de pasar una hora, aproximadamente, escuchando una selección de las ultimas novedades. Hoy suenan Iván Ferreiro, Arde Bogotá, Noel Gallagher and The High Flying Birds, Rufus T Firefly, Sleaford Mods, El Columpio Asesino con Pucho de Vetusta Morla, Marta Movidas con Medalla, Colectivo Da Silva con La Plazuela, Boygenius, Furious Monkey House, Delaporte y Portugal The Man. Haz el favor, comportate y escuchalo.